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Что делать при ДТП на парковке
Автоэксперт научил, что делать, если вы задели чужую машину на парковке - РИА Новости, 23.01.2022
Что делать при ДТП на парковке
Если вы задели чужую машину на стоянке, ни в коем случае не нужно уезжать или оставлять записки на поврежденной машине, сообщил агентству "Прайм" координатор... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T04:19
2022-01-23T04:22
общероссийский народный фронт
авто
петр шкуматов
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Если вы задели чужую машину на стоянке, ни в коем случае не нужно уезжать или оставлять записки на поврежденной машине, сообщил агентству "Прайм" координатор движения "Синие ведерки" и глава рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.Если водителя пострадавшего автомобиля нет на месте, необходимо освободить проезжую часть, вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД и объяснить ему ситуацию. По словам Шкуматова, инспектор ГИБДД имеет возможность оперативно разыскать контакты пострадавшего водителя и связаться с ним.В случае, если владелец пострадавшего авто не может приехать на место аварии, инспектор выпишет справку о ДТП и постановление об административном правонарушении. Второй комплект документов будет храниться в Госавтоинспекции, пока водитель не сможет их забрать и предоставить в страховую компанию, рассказал Шкуматов.При этом эксперт не рекомендует оставлять записки и уезжать с места происшествия, поскольку иногда это может быть расценено как скрытие с места аварии, что грозит лишением прав на год.Если же вы не заметили, как задели чужую машину, и уехали с места ДТП, нужно также быть готовым к "сюрпризу" - лишению прав на срок от 1 года до 1,5 лет.
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общероссийский народный фронт, авто, петр шкуматов
04:19 23.01.2022 (обновлено: 04:22 23.01.2022)
 
Автоэксперт научил, что делать, если вы задели чужую машину на парковке

Эксперт Шкуматов посоветовал ни в коем случае не уезжать при ДТП на автопарковке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНадпись "Парковка"
Надпись Парковка - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Надпись "Парковка"
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Если вы задели чужую машину на стоянке, ни в коем случае не нужно уезжать или оставлять записки на поврежденной машине, сообщил агентству "Прайм" координатор движения "Синие ведерки" и глава рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
Если водителя пострадавшего автомобиля нет на месте, необходимо освободить проезжую часть, вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД и объяснить ему ситуацию. По словам Шкуматова, инспектор ГИБДД имеет возможность оперативно разыскать контакты пострадавшего водителя и связаться с ним.
"Если владелец находится недалеко от своей машины, то далее последует стандартное оформление ДТП", - уточнил он.
В случае, если владелец пострадавшего авто не может приехать на место аварии, инспектор выпишет справку о ДТП и постановление об административном правонарушении. Второй комплект документов будет храниться в Госавтоинспекции, пока водитель не сможет их забрать и предоставить в страховую компанию, рассказал Шкуматов.
При этом эксперт не рекомендует оставлять записки и уезжать с места происшествия, поскольку иногда это может быть расценено как скрытие с места аварии, что грозит лишением прав на год.
Если же вы не заметили, как задели чужую машину, и уехали с места ДТП, нужно также быть готовым к "сюрпризу" - лишению прав на срок от 1 года до 1,5 лет.
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