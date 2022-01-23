https://ria.ru/20220123/parkovka-1769098932.html

Что делать при ДТП на парковке

Автоэксперт научил, что делать, если вы задели чужую машину на парковке - РИА Новости, 23.01.2022

Что делать при ДТП на парковке

Если вы задели чужую машину на стоянке, ни в коем случае не нужно уезжать или оставлять записки на поврежденной машине, сообщил агентству "Прайм" координатор... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T04:19

2022-01-23T04:19

2022-01-23T04:22

общероссийский народный фронт

авто

петр шкуматов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749947055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8095f25b624407b4ef71e1016617586c.jpg

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Если вы задели чужую машину на стоянке, ни в коем случае не нужно уезжать или оставлять записки на поврежденной машине, сообщил агентству "Прайм" координатор движения "Синие ведерки" и глава рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.Если водителя пострадавшего автомобиля нет на месте, необходимо освободить проезжую часть, вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД и объяснить ему ситуацию. По словам Шкуматова, инспектор ГИБДД имеет возможность оперативно разыскать контакты пострадавшего водителя и связаться с ним.В случае, если владелец пострадавшего авто не может приехать на место аварии, инспектор выпишет справку о ДТП и постановление об административном правонарушении. Второй комплект документов будет храниться в Госавтоинспекции, пока водитель не сможет их забрать и предоставить в страховую компанию, рассказал Шкуматов.При этом эксперт не рекомендует оставлять записки и уезжать с места происшествия, поскольку иногда это может быть расценено как скрытие с места аварии, что грозит лишением прав на год.Если же вы не заметили, как задели чужую машину, и уехали с места ДТП, нужно также быть готовым к "сюрпризу" - лишению прав на срок от 1 года до 1,5 лет.

https://ria.ru/20210826/dtp-1747282503.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общероссийский народный фронт, авто, петр шкуматов