https://ria.ru/20220123/omikron-1769161177.html

"Омикрон" может положить конец пандемии в Европе, заявила ВОЗ

"Омикрон" может положить конец пандемии в Европе, заявила ВОЗ - РИА Новости, 24.01.2022

"Омикрон" может положить конец пандемии в Европе, заявила ВОЗ

Штамм коронавируса "омикрон" может положить конец пандемии COVID в Европе, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-23T19:57

2022-01-23T19:57

2022-01-24T00:14

распространение коронавируса

в мире

европа

воз

коронавирус covid-19

ханс клюге

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" может положить конец пандемии COVID в Европе, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге."Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии", - приводит агентство Франс Пресс слова Клюге.По словам директора регионального бюро, как только пройдет период резкого роста числа случаев "омикрона" в Европе, некоторое время будет существовать глобальный иммунитет. По мнению Клюге, он сформируется благодаря заражениям или вакцинам, а также из-за сезонных особенностей."Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия", - добавил директор.Клюге также отметил, что эндемичными являются те заболевания, о динамике которых можно делать прогнозы. "Этот вирус не один раз удивил нас, так что мы должны быть очень осторожными", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/omikron-1769131802.html

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в мире, европа, воз, коронавирус covid-19, ханс клюге, омикрон-штамм коронавируса