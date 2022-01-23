https://ria.ru/20220123/omikron-1769127388.html

Назван точный способ самодиагностировать "омикрон"

Назван способ выявить "омикрон" без тестов - РИА Новости, 23.01.2022

Назван точный способ самодиагностировать "омикрон"

Доктор Кэтрин Полинг, специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации и вакцинолог из Atrium Health Wake Forest... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T13:19

2022-01-23T13:19

2022-01-23T14:21

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Доктор Кэтрин Полинг, специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации и вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине в эфире телеканала NBC News перечислила основные симптомы омикрон-штамма.По мнению медика, именно по этим признакам больные могут точно понять, чем именно они заразились. "Кашель, заложенность носа, насморк и усталость — по-видимому, характерные симптомы варианта "омикрон". Однако, в отличие от дельта-штамма, многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния. Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом", — сказала Полинг.Инфекционист добавила, что к таким выводам исследователи пришли по итогу наблюдений за больными. Перечисленные признаки встречаются не у всех групп населения, однако могут помочь при так называемой самопроверке на коронавирус, которую утвердил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769039562.html

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