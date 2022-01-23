https://ria.ru/20220123/omikron-1769120971.html

В 64 российских регионах выявили омикрон-штамм коронавируса

В 64 российских регионах выявили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 23.01.2022

В 64 российских регионах выявили омикрон-штамм коронавируса

Распространение "омикрона" зарегистрировано в 64 регионах РФ, около половины новых случаев заболевания приходится на штамм "омикрон" и другие не доминирующие... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T11:50

2022-01-23T11:50

2022-01-23T11:50

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Распространение "омикрона" зарегистрировано в 64 регионах РФ, около половины новых случаев заболевания приходится на штамм "омикрон" и другие не доминирующие штаммы, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 64 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220122/plan-1769038663.html

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