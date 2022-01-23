https://ria.ru/20220123/omikron-1769120578.html

Названы семь симптомов детского "омикрона"

Названы наиболее распространенные симптомы "омикрона" у детей - РИА Новости, 23.01.2022

Названы семь симптомов детского "омикрона"

Дети при заражении омикрон-штаммом редко болеют в тяжелой форме, но о наличии инфекции могут свидетельствовать несколько признаков. Об этом пишет Business... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T11:48

2022-01-23T11:48

2022-01-23T19:08

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Дети при заражении омикрон-штаммом редко болеют в тяжелой форме, но о наличии инфекции могут свидетельствовать несколько признаков. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные британского приложения для отслеживания симптомов коронавируса ZOE COVID Study.По словам профессора Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, исследователи провели анализ нескольких сотен случаев омикрон-штамма у детей в возрасте от восьми до 12 лет. Согласно предварительным данным, наиболее распространенными стали семь симптомов: усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание, высокая температура и кашель. При этом Дункан отметила схожесть протекания болезни как у привитых, так и у непривитых детей.Другие эксперты отметили наличие таких признаков заболевания, как диарея и сыпь. Кроме того, у некоторых детей развился круп — респираторный синдром, характеризующийся воспалением верхних и нижних дыхательных путей и грубым лающим кашлем.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220122/omikron-1769052988.html

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в мире, ботсвана, юар, россия, коронавирус covid-19