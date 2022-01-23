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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220123/odkb-1769169221.html
Действия ОДКБ в Казахстане получили много положительных оценок, заявил Зась
Действия ОДКБ в Казахстане получили много положительных оценок, заявил Зась - РИА Новости, 23.01.2022
Действия ОДКБ в Казахстане получили много положительных оценок, заявил Зась
Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что действия организации в Казахстане получили немало положительных оценок, в том числе и на Западе, а отрицательные отклики... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T21:50
2022-01-23T21:50
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что действия организации в Казахстане получили немало положительных оценок, в том числе и на Западе, а отрицательные отклики политизированы."Оценка разная этих действий, и на Западе в том числе немало положительных откликов и отзывов об этой операции. Есть и негативные оценки, я считаю их политизированными, конечно. Реально, трудно отрицать, что все эти действия пошли на пользу, прежде всего, Казахстану в обеспечении безопасности людей и безопасности государства", - сказал Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.Он отметил, что на текущей неделе общался в онлайн-формате с помощником генсека ООН Мирославом Енчей, который "тоже положительно оценил наши действия".Генсек ОДКБ подчеркнул, что все действия организации в Казахстане были абсолютно легитимны, проводились в точном соответствии с законодательством государств-участников и в том правовом поле, которое создано в ОДКБ. "Самый главный итог и результат этой миссии … мы оказали содействие Казахстану в обеспечении безопасности, стабильности и территориальной целостности государства. Мы подтвердили, продемонстрировали единство нашей организации, готовность наших государств плечом к плечу принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности нашего общего оборонного пространства. Мы получили первый опыт, и причем положительный опыт, применения наших коллективных оборонительных сил", - продолжил он.Зась подчеркнул, что "уже само появление миротворцев, первых эшелонов миротворческого контингента, отрезвило некоторые горячие головы, сорвало планы". "И это оценка Казахстана, что появление наших миротворцев, их действия положительно повлияли на ситуацию, способствовали перелому этой ситуации, и уже (ситуация – ред.) возвращается в нормальное русло", - добавил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Затем минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://ria.ru/20220122/dela-1769042099.html
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась
21:50 23.01.2022
 
Действия ОДКБ в Казахстане получили много положительных оценок, заявил Зась

Генсек Зась заявил, что действия ОДКБ в Казахстане получили немало положительных оценок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что действия организации в Казахстане получили немало положительных оценок, в том числе и на Западе, а отрицательные отклики политизированы.
"Оценка разная этих действий, и на Западе в том числе немало положительных откликов и отзывов об этой операции. Есть и негативные оценки, я считаю их политизированными, конечно. Реально, трудно отрицать, что все эти действия пошли на пользу, прежде всего, Казахстану в обеспечении безопасности людей и безопасности государства", - сказал Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
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Он отметил, что на текущей неделе общался в онлайн-формате с помощником генсека ООН Мирославом Енчей, который "тоже положительно оценил наши действия".
Генсек ОДКБ подчеркнул, что все действия организации в Казахстане были абсолютно легитимны, проводились в точном соответствии с законодательством государств-участников и в том правовом поле, которое создано в ОДКБ. "Самый главный итог и результат этой миссии … мы оказали содействие Казахстану в обеспечении безопасности, стабильности и территориальной целостности государства. Мы подтвердили, продемонстрировали единство нашей организации, готовность наших государств плечом к плечу принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности нашего общего оборонного пространства. Мы получили первый опыт, и причем положительный опыт, применения наших коллективных оборонительных сил", - продолжил он.
Зась подчеркнул, что "уже само появление миротворцев, первых эшелонов миротворческого контингента, отрезвило некоторые горячие головы, сорвало планы". "И это оценка Казахстана, что появление наших миротворцев, их действия положительно повлияли на ситуацию, способствовали перелому этой ситуации, и уже (ситуация – ред.) возвращается в нормальное русло", - добавил он.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Затем минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевСтанислав Зась
 
 
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