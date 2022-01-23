20:33 23.01.2022 (обновлено: 21:00 23.01.2022)
Генсек ОДКБ рассказал о рисках из-за гуманитарного кризиса в Афганистане
Генсек ОДКБ Зась: из-за кризиса в Афганистане есть риск роста активности бандформирований
© AP Photo / Petros GiannakourisСемья беженцев готовит чай около Управления по чрезвычайным ситуациям Афганистана в Герате
© AP Photo / Petros Giannakouris
Семья беженцев готовит чай около Управления по чрезвычайным ситуациям Афганистана в Герате . Архивное фото
МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что при углублении гуманитарного кризиса в Афганистане есть риск роста активности бандформирований и незаконной торговли оружием.
"Ситуация сложилась очень непростая, тяжелая даже, после вывода американских войск и союзников из Афганистана. Сохраняется террористическая угроза с этой территории и угроза наркотрафика. Поэтому мы проводим определенную работу по укреплению наших южных рубежей, прежде всего границы Таджикистана с Афганистаном. Конечно, очень многое будет зависеть от того, насколько успешными будут действия в Афганистане по преодолению гуманитарного кризиса, который сейчас там разворачивается", - сказал Зась в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье .
Он отметил, что "на вчерашний день порядка 9 миллионов человек, по оценкам ООН, там голодает, почти половина населения недоедает". "Конечно же, такая ситуация, если будет усугубляться, неизбежно приведет к росту активности всяких бандформирований, террористических групп на этой территории, к росту торговли оружием, тем арсеналом, который там остался, и к наркотрафику", - продолжил генсек организации.
Он отметил, что " ОДКБ – не гуманитарная организация". "Но вместе с тем наши страны на двусторонней основе оказывают поддержку в преодолении этого кризиса гуманитарного", - добавил Зась.