Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220123/obvineniya-1769097188.html
Британия заявила о "планах" Москвы посадить в Киеве "пророссийского лидера"
Британия заявила о "планах" Москвы посадить в Киеве "пророссийского лидера" - РИА Новости, 23.01.2022
Британия заявила о "планах" Москвы посадить в Киеве "пророссийского лидера"
МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T01:40
2022-01-23T02:31
в мире
украина
сша
великобритания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148999/22/1489992221_0:177:2673:1680_1920x0_80_0_0_2cfd8f998d7dc3cc05f92e48a58b1a6e.jpg
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, при этом четверых бывших высокопоставленных представителей правительства Украины, включая экс-премьера Николая Азарова, Британия обвиняет в связях с теми, кто в России якобы планирует "нападение на Украину", которое Москва неоднократно опровергала.Заявление сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело.Кроме того, в МИД Британии заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками."У нас есть информация о том, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в том числе первым заместителем премьер-министра Украины в 2012-2014 годах и исполняющим обязанности премьер-министра в 2014 году Сергеем Арбузовым, первым заместителем премьер-министра в 2010-2012 годах и руководителем администрации бывшего президента Украины Януковича Андреем Клюевым, бывшим заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиром Сивковичем, премьер-министром Украины в 2010-2014 годах Николаем Азаровым. Некоторые из них поддерживают контакты с офицерами российской разведки, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину", - заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.По словам главы МИД Британии Лиз Трасс, "информация, опубликованная сегодня, проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля"."Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы крупной стратегической ошибкой с серьезными издержками", - отметила она.В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на дипломата в КНР, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" российского лидера Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады.Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, сообщение данного агентства - "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ. При этом посольство КНР в Москве заявило, что такая публикация Блумберга - "фейк и провокация".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220123/dolzhnost-1769094584.html
https://ria.ru/20220122/evakuatsiya-1769089471.html
украина
сша
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148999/22/1489992221_99:0:2572:1855_1920x0_80_0_0_193373e28ee0a4fd31889904fa486656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, великобритания, россия
01:40 23.01.2022 (обновлено: 02:31 23.01.2022)
 
Британия заявила о "планах" Москвы посадить в Киеве "пророссийского лидера"

МИД Великобритании заявил о "планах" Москвы посадить в Киеве "пророссийского лидера"

© AFP 2022 / Isabel InfantesЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© AFP 2022 / Isabel Infantes
Лондон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, при этом четверых бывших высокопоставленных представителей правительства Украины, включая экс-премьера Николая Азарова, Британия обвиняет в связях с теми, кто в России якобы планирует "нападение на Украину", которое Москва неоднократно опровергала.
Заявление сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело.
"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в МИД Британии заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками.
"У нас есть информация о том, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в том числе первым заместителем премьер-министра Украины в 2012-2014 годах и исполняющим обязанности премьер-министра в 2014 году Сергеем Арбузовым, первым заместителем премьер-министра в 2010-2012 годах и руководителем администрации бывшего президента Украины Януковича Андреем Клюевым, бывшим заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиром Сивковичем, премьер-министром Украины в 2010-2014 годах Николаем Азаровым. Некоторые из них поддерживают контакты с офицерами российской разведки, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину", - заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
00:07
Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
По словам главы МИД Британии Лиз Трасс, "информация, опубликованная сегодня, проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля".
"Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы крупной стратегической ошибкой с серьезными издержками", - отметила она.
В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на дипломата в КНР, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" российского лидера Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады.
Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, сообщение данного агентства - "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ. При этом посольство КНР в Москве заявило, что такая публикация Блумберга - "фейк и провокация".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 21:44
МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41Эксперты назвали самых недисциплинированных заемщиков
08:25Замедление инфляции поддержит российский рынок акций, заявил аналитик
08:03Глава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животных
08:00Еда, которая лечит. Полезные рецепты со всего мира
08:00Смерть дипломатии: США уничтожают все правила
07:48Посол Украины прокомментировал отставку главкома ВМС Германии
07:22В Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газ
07:20В Черном море загорелся танкер с российским экипажем
07:15"Роскосмос" ищет зарубежного партнера для эксплуатации "Морского старта"
06:59Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за COVID-ограничений
06:55Кинолог рассказал, как бороться с "вредными привычками" своих питомцев
06:47Мураев связал обвинения в свой адрес с планами "закрыть" его телеканал
06:36СМИ: Британия начала разработку новых санкций против России
06:34В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет
06:17Политик Мураев перед заявлением Лондона выложил фото в стиле Бонда
06:07СМИ: Джонсон поручит главе минобороны отправиться на переговоры с Шойгу
05:57США выразили обеспокоенность заявлением Британии о Мураеве
05:42В Британии назвали Россию "крепким орешком"
05:15СМИ: политик Мураев после заявления Лондона перевел "вину" на Медведчука
04:42В Подмосковье супруги насмерть отравились неизвестным веществом
Лента новостейМолния
Эксперты назвали самых недисциплинированных заемщиковЗамедление инфляции поддержит российский рынок акций, заявил аналитикГлава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животныхЕда, которая лечит. Полезные рецепты со всего мираСмерть дипломатии: США уничтожают все правилаПосол Украины прокомментировал отставку главкома ВМС ГерманииВ Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газВ Черном море загорелся танкер с российским экипажем"Роскосмос" ищет зарубежного партнера для эксплуатации "Морского старта"Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за COVID-ограниченийКинолог рассказал, как бороться с "вредными привычками" своих питомцевМураев связал обвинения в свой адрес с планами "закрыть" его телеканалСМИ: Британия начала разработку новых санкций против РоссииВ США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки летПолитик Мураев перед заявлением Лондона выложил фото в стиле БондаСМИ: Джонсон поручит главе минобороны отправиться на переговоры с ШойгуСША выразили обеспокоенность заявлением Британии о МураевеВ Британии назвали Россию "крепким орешком"СМИ: политик Мураев после заявления Лондона перевел "вину" на МедведчукаВ Подмосковье супруги насмерть отравились неизвестным веществом