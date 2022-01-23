01:40 23.01.2022 (обновлено: 02:31 23.01.2022)
Британия заявила о "планах" Москвы посадить в Киеве "пророссийского лидера"
МИД Великобритании заявил о "планах" Москвы посадить в Киеве "пророссийского лидера"
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, при этом четверых бывших высокопоставленных представителей правительства Украины, включая экс-премьера Николая Азарова, Британия обвиняет в связях с теми, кто в России якобы планирует "нападение на Украину", которое Москва неоднократно опровергала.
Заявление сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело.
"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в МИД Британии заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками.
"У нас есть информация о том, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в том числе первым заместителем премьер-министра Украины в 2012-2014 годах и исполняющим обязанности премьер-министра в 2014 году Сергеем Арбузовым, первым заместителем премьер-министра в 2010-2012 годах и руководителем администрации бывшего президента Украины Януковича Андреем Клюевым, бывшим заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиром Сивковичем, премьер-министром Украины в 2010-2014 годах Николаем Азаровым. Некоторые из них поддерживают контакты с офицерами российской разведки, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину", - заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.
По словам главы МИД Британии Лиз Трасс, "информация, опубликованная сегодня, проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля".
"Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы крупной стратегической ошибкой с серьезными издержками", - отметила она.
В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на дипломата в КНР, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" российского лидера Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады.
Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, сообщение данного агентства - "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ. При этом посольство КНР в Москве заявило, что такая публикация Блумберга - "фейк и провокация".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.