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Миротворцы Афросоюза в Сомали станут партнерами ООН

Миротворцы Афросоюза в Сомали станут партнерами ООН - РИА Новости, 23.01.2022

Миротворцы Афросоюза в Сомали станут партнерами ООН

Сомали и Африканский союз (АС) договорились реорганизовать миротворческие силы (АМИСОМ) в стране, сообщает портал Garowe Online. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T18:16

2022-01-23T18:16

2022-01-23T18:16

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могадишо

африканский союз

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сомали и Африканский союз (АС) договорились реорганизовать миротворческие силы (АМИСОМ) в стране, сообщает портал Garowe Online."В течение следующих 33 месяцев силы, находящиеся в Сомали, будут реорганизованы и станут партнерами ООН", - говорится в сообщении.Отмечается, что миротворческая миссия Африканского союза в Сомали будет переименована в Переходную миссию Африканского союза в Сомали (АТМИС).Руководить АТМИС будет специальный представитель, которого назначит председатель АС.Сомали перестало существовать как единое государство более 30 лет назад, когда в 1991 году пал диктаторский режим Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали - страны, где разделение на кланы является одним из решающих факторов общественно-политической жизни - находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, занимающая территорию бывшего Британского Сомали. В другой части, включая самую восточную точку Африки, мыс Рас-Хафун, - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20211201/somali-1761637256.html

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