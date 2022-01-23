https://ria.ru/20220123/mirotvorets-1769134920.html

Германия и ЕС игнорируют работу сайта "Миротворец", заявил политолог

Германия и ЕС игнорируют работу сайта "Миротворец", заявил политолог - РИА Новости, 23.01.2022

Германия и ЕС игнорируют работу сайта "Миротворец", заявил политолог

Внесение в базу украинского сайта "Миротворец" бывшего командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха подтверждает факт, что Германия и страны Европы намеренно... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T15:22

2022-01-23T15:22

2022-01-23T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Внесение в базу украинского сайта "Миротворец" бывшего командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха подтверждает факт, что Германия и страны Европы намеренно закрывают глаза на существование скандального ресурса, сказал РИА Новости крымский политолог Сергей Мельничук.Экс-командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец". В пояснении указывается, что Шенбах внесен в базу сайта "Миротворец" за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также за "участие в попытках легализации оккупации" Крыма."Регулярно европейские политики оказываются внесёнными в список данного сайта, и уже много раз международные организации выступали с требованием закрыть "Миротворец", всё тщетно. Германия, и другие страны ЕС могли бы легко добиться реального запрета данного ресурса, но дело в том, что их власти этого не хотят, они намеренно игнорируют работу сайта "Миротворец". На "Миротворец" и затем, как правило, под украинские санкции, попадают практически всегда представители оппозиции, а для нынешних властей стран ЕС - это удобный инструмент создания негативного имиджа реальной оппозиции", - сказал Мельничук.Слова Шенбаха - яркий пример того, что в НАТО и ЕС нет никакого реального консенсуса по России, отметил политолог.Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации". После он сообщил, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.

https://ria.ru/20220120/arestovich-1768725459.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/mirotvorets-1769129193.html

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в мире, украина, европа, владимир путин, нато, сергей мельничук, минобороны германии, россия, кристина ламбрехт