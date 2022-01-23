Германия и ЕС игнорируют работу сайта "Миротворец", заявил политолог
Политолог Мельничук заявил, что Германия и ЕС намеренно игнорируют сайт "Миротворец"
Флаги Евросоюза. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Внесение в базу украинского сайта "Миротворец" бывшего командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха подтверждает факт, что Германия и страны Европы намеренно закрывают глаза на существование скандального ресурса, сказал РИА Новости крымский политолог Сергей Мельничук.
Экс-командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец". В пояснении указывается, что Шенбах внесен в базу сайта "Миротворец" за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также за "участие в попытках легализации оккупации" Крыма.
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"Регулярно европейские политики оказываются внесёнными в список данного сайта, и уже много раз международные организации выступали с требованием закрыть "Миротворец", всё тщетно. Германия, и другие страны ЕС могли бы легко добиться реального запрета данного ресурса, но дело в том, что их власти этого не хотят, они намеренно игнорируют работу сайта "Миротворец". На "Миротворец" и затем, как правило, под украинские санкции, попадают практически всегда представители оппозиции, а для нынешних властей стран ЕС - это удобный инструмент создания негативного имиджа реальной оппозиции", - сказал Мельничук.
"Те, кто пытаются рационально оценить современные реалии, видят, что сотрудничество будет выгоднее, но это фактически стало табулированной темой. Его высказывание - это подтверждение того, что в западных странах есть осознание утраты собственных позиций. Борьба со "злой Россией" настолько плотно влилась в пропаганду коллективного запада, что предложения отказаться от этой борьбы фактически ставят под сомнение легитимность тех, кто инициировал антироссийские санкции", - сказал собеседник агентства.
Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации". После он сообщил, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.