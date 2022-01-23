https://ria.ru/20220123/kupaniya-1769162538.html

Крещенские купания в реке Оредеже, где погибла женщина, не были согласованы

Крещенские купания в реке Оредеже, где погибла женщина, не были согласованы - РИА Новости, 23.01.2022

Крещенские купания в реке Оредеже, где погибла женщина, не были согласованы

Крещенские купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, во время которых трагически погибла женщина, происходили в несанкционированном... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T20:19

2022-01-23T20:19

2022-01-23T20:19

гатчинский район

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Крещенские купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, во время которых трагически погибла женщина, происходили в несанкционированном месте, которое не было согласовано с церковью и властями, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов.Женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж, ее затянуло под лед течением, поиски ее тела продолжаются, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах."Это жуткая трагедия. Купание в этом месте не было согласовано с властями и церковью. При этом рядом, менее километра, была санкционированная купель, где находились полиция, МЧС, скорая помощь. Но люди решили устроить свое частное мероприятие. В реке Оредеж сильное течение, это изначально было очень опасно", - сказал иерей.Он подчеркнул, что из года в год церковь призывает в праздник Крещения Господня брать святую воду в храме и совершать омовения дома, а не рисковать своей жизнью.Ранее в интернете появилось видео, на котором молодая женщина прыгает в прорубь. Скрывшись под водой, она больше не показывается. Присутствовавшие рядом люди безрезультатно пытаются ее спасти под детские крики и плач.

https://ria.ru/20220119/kreschenie-1768515816.html

гатчинский район

ленинградская область

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гатчинский район, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)