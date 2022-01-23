https://ria.ru/20220123/kupaniya-1769115596.html

Под Петербургом во время крещенских купаний погибла женщина

Под Петербургом во время крещенских купаний погибла женщина - РИА Новости, 23.01.2022

Под Петербургом во время крещенских купаний погибла женщина

Женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:40

2022-01-23T10:40

2022-01-23T16:47

происшествия

гатчинский район

ленинградская область

крещение господне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Во время купания в проруби на Крещение в Гатчинском районе женщину затянуло под лед течением. Поиски тела продолжаются", — сказал собеседник агентства.Ранее в интернете появилось видео, на котором молодая женщина, осенив себя крестным знамением, прыгает в прорубь. Скрывшись под водой, она больше не показывается. Присутствовавшие рядом люди безрезультатно пытаются ее спасти под детские крики и плач.

https://ria.ru/20220118/kupaniya-1768298544.html

гатчинский район

ленинградская область

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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, крещение господне