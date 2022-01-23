https://ria.ru/20220123/krym-1769108489.html

Немецкого вице-адмирала "убрали" после его слов о Крыме

Пушков объяснил уход в отставку главкома ВМС Германии после слов о Крыме - РИА Новости, 23.01.2022

Немецкого вице-адмирала "убрали" после его слов о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале скандальный уход в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха после его заявления о... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T09:15

2022-01-23T09:15

2022-01-23T15:30

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алексей пушков

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кристина ламбрехт

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале скандальный уход в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха после его заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины."Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то еще бог знает от кого... Вот такое западному политику нести можно — и это даже поощряется", — подчеркнул Пушков.Член Совфеда отметил, что подобное мышление "недопустимо" для стран Запада, ведь там никому не нужен здравый анализ или грамотная оценка реальности. Вице-адмирал же поплатился за то, что не следовал идеологической догме, подытожил сенатор.Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес России о "вторжении" на Украину "нонсенсом".Позднее Шенбах сказал, что его слова были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации", а вскоре попросил главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт освободить его от исполнения обязанностей командующего Военно-морскими силами.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/krym-1769087214.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768630158.html

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в мире, украина, индия, республика крым, алексей пушков, минобороны германии, россия, кристина ламбрехт