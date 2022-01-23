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https://ria.ru/20220123/krym-1769108489.html
Немецкого вице-адмирала "убрали" после его слов о Крыме
Пушков объяснил уход в отставку главкома ВМС Германии после слов о Крыме - РИА Новости, 23.01.2022
Немецкого вице-адмирала "убрали" после его слов о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале скандальный уход в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха после его заявления о... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T09:15
2022-01-23T15:30
в мире
украина
индия
республика крым
алексей пушков
минобороны германии
россия
кристина ламбрехт
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале скандальный уход в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха после его заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины."Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то еще бог знает от кого... Вот такое западному политику нести можно — и это даже поощряется", — подчеркнул Пушков.Член Совфеда отметил, что подобное мышление "недопустимо" для стран Запада, ведь там никому не нужен здравый анализ или грамотная оценка реальности. Вице-адмирал же поплатился за то, что не следовал идеологической догме, подытожил сенатор.Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес России о "вторжении" на Украину "нонсенсом".Позднее Шенбах сказал, что его слова были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации", а вскоре попросил главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт освободить его от исполнения обязанностей командующего Военно-морскими силами.
https://radiosputnik.ria.ru/20220122/krym-1769087214.html
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в мире, украина, индия, республика крым, алексей пушков, минобороны германии, россия, кристина ламбрехт
09:15 23.01.2022 (обновлено: 15:30 23.01.2022)
 
Пушков объяснил уход в отставку главкома ВМС Германии после слов о Крыме

Сенатор Пушков об уходе в отставку главы ВМС Германии: поплатился за здравый анализ

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале скандальный уход в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха после его заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
"Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то еще бог знает от кого... Вот такое западному политику нести можно — и это даже поощряется", — подчеркнул Пушков.
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Член Совфеда отметил, что подобное мышление "недопустимо" для стран Запада, ведь там никому не нужен здравый анализ или грамотная оценка реальности. Вице-адмирал же поплатился за то, что не следовал идеологической догме, подытожил сенатор.
Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес России о "вторжении" на Украину "нонсенсом".
Позднее Шенбах сказал, что его слова были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации", а вскоре попросил главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт освободить его от исполнения обязанностей командующего Военно-морскими силами.
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В миреУкраинаИндияРеспублика КрымАлексей ПушковМинобороны ГерманииРоссияКристина Ламбрехт
 
 
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