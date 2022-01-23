https://ria.ru/20220123/koronavirus-1769117572.html

В России за неделю выросли продажи экспресс-тестов на коронавирус

В России за неделю выросли продажи экспресс-тестов на коронавирус - РИА Новости, 23.01.2022

В России за неделю выросли продажи экспресс-тестов на коронавирус

Продажи наборов для экспресс-анализов на новый коронавирус за неделю в среднем в России подскочили в 2,4 раза, средняя цена при этом выросла всего на 3%, до... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T11:07

2022-01-23T11:07

2022-01-23T11:07

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Продажи наборов для экспресс-анализов на новый коронавирус за неделю в среднем в России подскочили в 2,4 раза, средняя цена при этом выросла всего на 3%, до 2080 рублей, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средний чек" покупки экспресс-тестов составил 2080 рублей, что на 3% выше, чем на прошлой неделе. Объем продаж в натуральном выражении (штуках) – вырос на 136%", - выяснили авторы исследования.Также эксперты зафиксировали рост спроса на противовирусные лекарства, цена средней покупки составила 834 рубля, что на 1% больше, чем на прошлой неделе, а объем продаж в натуральном выражении вырос на 56%.Эксперты "Чек Индекса" фиксируют, что основной рост продаж обеспечен за счет покупателей в крупнейших городах России, и чаще всего выбирают диагностические наборы для выявления антигена коронавируса COVID-19 в образцах мазков из носоглотки (методом забора слизи из носоглотки). А в топ-продажах противовирусных средств - арбидол и ингавирин.Так, в Москве средняя цена набора составила 2770 тысячи рублей (в Санкт-Петербурге 2560 тысячи), что даже на 1% ниже, чем на прошлой неделе, в то же время объем продаж в натуральном выражении вырос втрое (в Северной столице - на 93%).Средняя трата на противовирусные лекарства в Москве составила почти 900 рублей, что на 7% больше, чем на прошлой неделе (708 рублей в Санкт-Петербурге, на 2% больше, чем неделю назад). Объем продаж в натуральном выражении вырос на 78% (на 70% в Санкт-Петербурге).

https://ria.ru/20211228/testy-1765876521.html

https://ria.ru/20211123/testirovanie-1760390999.html

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