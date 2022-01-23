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Иран вернул себе право голоса в ООН, закрыв задолженность, сообщили СМИ
Иран вернул себе право голоса в ООН, закрыв задолженность, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2022
Иран вернул себе право голоса в ООН, закрыв задолженность, сообщили СМИ
Иран восстановил право голоса в Генассамблее ООН, оплатив свой долг по взносам перед организацией из замороженных в Корее иранских активов, сообщил постоянный... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T14:46
2022-01-23T14:46
в мире
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иран
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тегеран (город)
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мид южной кореи
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Иран восстановил право голоса в Генассамблее ООН, оплатив свой долг по взносам перед организацией из замороженных в Корее иранских активов, сообщил постоянный представитель исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.Ранее Иран в очередной раз лишился права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженности перед организацией. Чтобы вновь обрести право голоса, Ирану требовалось внести 18,4 миллиона долларов."Исламская республика Иран как активный член ООН всегда была привержена своевременной уплате своих членских взносов и сейчас доказала это на деле. К сожалению, уже второй год подряд сталкиваемся с проблемой оплаты взноса из-за односторонних, жестоких санкций, наложенных США на Иран", - заявил постпред, слова которого цитирует агентство Mehr. По его словам, право голоса будет восстановлено с понедельника.Со своей стороны, МИД Южной Кореи подтвердил, что оплата членского взноса Ирана в размере 18 миллионов долларов была осуществлена из замороженных иранских счетов в Корее. Отмечается, что право голоса на генассамблее ООН будет восстановлено по завершении финансовой операции.В начале 2021 года Иран столкнулся с такой же проблемой, на время лишившись права голоса. Тогда власти страны, заявили, что всегда платили взносы, несмотря на санкции США, используя для этого доступные финансовые каналы. Однако в 2021 году США заблокировали эти каналы, в связи с чем Тегеран начал переговоры с ООН по решению этого вопроса. Одним из предложений Тегерана было оплатить долг за счет заблокированных в Южной Корее иранских активов.Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц. Часть этих счетов находится в банках Южной Кореи. В феврале 2021 года Сеул согласился разблокировать один миллиард долларов, принадлежащих Тегерану. Общая задолженность Южной Кореи Ирану составляет 7 миллиардов долларов. Еще в январе 2021 года Сеул в ходе переговоров с Тегераном обещал решить вопрос об их разморозке, однако он до сих пор остается нерешенным.
https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763757043.html
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иран
тегеран (город)
южная корея
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в мире, сша, иран, оон, тегеран (город), южная корея, мид южной кореи, генеральная ассамблея оон, маджид тахт-раванчи
14:46 23.01.2022
 
Иран вернул себе право голоса в ООН, закрыв задолженность, сообщили СМИ

Mehr: Иран восстановил право голоса в Генассамблее ООН, оплатив свой долг по взносам

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Иран восстановил право голоса в Генассамблее ООН, оплатив свой долг по взносам перед организацией из замороженных в Корее иранских активов, сообщил постоянный представитель исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.
Ранее Иран в очередной раз лишился права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженности перед организацией. Чтобы вновь обрести право голоса, Ирану требовалось внести 18,4 миллиона долларов.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 23:21
Замгенсека ООН призвала США снять санкции с Ирана
"Исламская республика Иран как активный член ООН всегда была привержена своевременной уплате своих членских взносов и сейчас доказала это на деле. К сожалению, уже второй год подряд сталкиваемся с проблемой оплаты взноса из-за односторонних, жестоких санкций, наложенных США на Иран", - заявил постпред, слова которого цитирует агентство Mehr. По его словам, право голоса будет восстановлено с понедельника.
Со своей стороны, МИД Южной Кореи подтвердил, что оплата членского взноса Ирана в размере 18 миллионов долларов была осуществлена из замороженных иранских счетов в Корее. Отмечается, что право голоса на генассамблее ООН будет восстановлено по завершении финансовой операции.
В начале 2021 года Иран столкнулся с такой же проблемой, на время лишившись права голоса. Тогда власти страны, заявили, что всегда платили взносы, несмотря на санкции США, используя для этого доступные финансовые каналы. Однако в 2021 году США заблокировали эти каналы, в связи с чем Тегеран начал переговоры с ООН по решению этого вопроса. Одним из предложений Тегерана было оплатить долг за счет заблокированных в Южной Корее иранских активов.
Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц. Часть этих счетов находится в банках Южной Кореи. В феврале 2021 года Сеул согласился разблокировать один миллиард долларов, принадлежащих Тегерану. Общая задолженность Южной Кореи Ирану составляет 7 миллиардов долларов. Еще в январе 2021 года Сеул в ходе переговоров с Тегераном обещал решить вопрос об их разморозке, однако он до сих пор остается нерешенным.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня 2021, 05:30
Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН
 
В миреСШАИранООНТегеран (город)Южная КореяМИД Южной КореиГенеральная Ассамблея ООНМаджид Тахт-Раванчи
 
 
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