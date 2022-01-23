https://ria.ru/20220123/insult-1769096989.html
Как снизить риск инсульта тем, кто в группе риска
Кардиолог объяснила, как снизить риск инсульта тем, кто в группе риска - РИА Новости, 23.01.2022
Как снизить риск инсульта тем, кто в группе риска
Люди, страдающие от артериальной гипертензии, атеросклероза и высокого холестерина в крови, входят в группу риска по инсульту, им необходимо регулярно посещать... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T02:18
2022-01-23T02:18
2022-01-23T02:24
общество
здоровье - общество
инсульт
см-клиника
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Люди, страдающие от артериальной гипертензии, атеросклероза и высокого холестерина в крови, входят в группу риска по инсульту, им необходимо регулярно посещать врача и не забывать принимать лекарства, рассказала агентству "Прайм" врач-кардиолог "СМ-Клиника" Дарья Сергеева.Она подчеркнула, что высокое артериальное давление является ведущей причиной инсульта вне зависимости от того, чувствует человек повышение давления или нет.При атеросклерозе важно отказаться от курения и нормализовать вес. Если у пациента выявлен высокий холестерин, необходимо проконсультироваться с врачом и следовать его предписаниям.Мерцательная аритмия – еще один из важных факторов риска инсульта. “Чтобы вовремя выявить фибрилляцию предсердий и назначить терапию, нужно регулярно проходить медицинские осмотры и один раз в год делать ЭКГ", - рассказала кардиолог.
https://ria.ru/20220113/insult-1767721101.html
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общество, здоровье - общество, инсульт, см-клиника
02:18 23.01.2022 (обновлено: 02:24 23.01.2022)
Кардиолог объяснила, как снизить риск инсульта тем, кто в группе риска
Кардиолог Сергеева призвала регулярно посещать врача пациентам с высоким риском инсульта