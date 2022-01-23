18:58 23.01.2022 (обновлено: 19:00 23.01.2022)
В Берлине назвали слова посла Украины отвратительными
Экс-генеральный инспектор бундесвера Куят назвал слова посла Украины в ФРГ отвратительными
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят назвал отвратительными слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который использовал сравнение с гитлеровской Германией.
Ранее Мельник, комментируя изданию Welt скандал вокруг вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кая-Ахим Шенбаха, заявил, что "украинцы из-за этой надменной позиции бессознательно вспомнили об ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обходились как с недочеловеками".
"Думаю, украинское правительство не оказывает себе любезность, когда в такой манере приводит свои аргументы странам, которые реально пытаются дать ей безопасность и безопасное будущее. Считаю это абсолютно неуместным, это отвратительно и неуместно для правительства (страны) в центре Европы", - заявил Куят в интервью телеканалу ARD.
Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым не вернется в состав Украины. По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это нонсенс. Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю, отметил Шенбах, указав, что президент РФ Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и российскому лидеру легко оказать уважение, "которого он требует и, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".