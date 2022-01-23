https://ria.ru/20220123/germaniya-1769155287.html

В Берлине назвали слова посла Украины отвратительными

В Берлине назвали слова посла Украины отвратительными - РИА Новости, 23.01.2022

В Берлине назвали слова посла Украины отвратительными

Бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят назвал отвратительными слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который использовал сравнение с... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T18:58

2022-01-23T18:58

2022-01-23T19:00

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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят назвал отвратительными слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который использовал сравнение с гитлеровской Германией.Ранее Мельник, комментируя изданию Welt скандал вокруг вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кая-Ахим Шенбаха, заявил, что "украинцы из-за этой надменной позиции бессознательно вспомнили об ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обходились как с недочеловеками"."Думаю, украинское правительство не оказывает себе любезность, когда в такой манере приводит свои аргументы странам, которые реально пытаются дать ей безопасность и безопасное будущее. Считаю это абсолютно неуместным, это отвратительно и неуместно для правительства (страны) в центре Европы", - заявил Куят в интервью телеканалу ARD.Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым не вернется в состав Украины. По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это нонсенс. Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю, отметил Шенбах, указав, что президент РФ Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и российскому лидеру легко оказать уважение, "которого он требует и, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".

https://ria.ru/20220123/provokatsii-1769148887.html

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в мире, украина, twitter, китай, владимир путин, ard, welt, россия