https://ria.ru/20220123/germaniya-1769124440.html

США могут вынудить Германию поставлять Киеву оружие, заявил аналитик

США могут вынудить Германию поставлять Киеву оружие, заявил аналитик - РИА Новости, 23.01.2022

США могут вынудить Германию поставлять Киеву оружие, заявил аналитик

Не исключено, что Вашингтон попробует использовать "Северный поток — 2", чтобы оказать давление на Берлин и вынудить ФРГ поставлять оружие на Украину, сказал... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T12:36

2022-01-23T12:36

2022-01-23T12:36

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северный поток — 2

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—МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Не исключено, что Вашингтон попробует использовать "Северный поток — 2", чтобы оказать давление на Берлин и вынудить ФРГ поставлять оружие на Украину, сказал РИА Новости директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Накануне министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами. Глава минобороны ФРГ Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт.Кроме того, командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщил, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.Комментируя отставку командующего ВМС Германии, Лукьянов отметил, что "адмирал подставился, высказав публично политическое суждение, которые военные не имеют права высказывать, так что отставка была предсказуема".Вместе с тем, по словам Лукьянова "проблема поставок Украине оружия, естественно, из повестки дня не уходит, но здесь федеральное правительство занимает позицию уклониста, и эта линия, скорее всего, будет так или иначе проводиться дальше"."Я не исключаю, что Вашингтон возобновит игру через "Северный поток — 2", тем более что в конгрессе практически единодушно требуют ему воспрепятствовать. И поставки (оружия - ред.), пусть даже символические, на Украину станут очередной ценой, которую Берлин должен будет заплатить за пуск газопровода. Впрочем, ставки вокруг Украины явно растут, так что, возможно, всё выйдет на более высокий уровень действий", - заключил эксперт.Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220122/gaz-1769089162.html

https://ria.ru/20220121/gaz-1768995623.html

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