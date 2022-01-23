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Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС
Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС - РИА Новости, 23.01.2022
Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил насилие, происходящее на манифестации в Брюсселе, говорится в его Twitter. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T22:36
2022-01-23T22:36
2022-01-23T23:29
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил насилие, происходящее на манифестации в Брюсселе, говорится в его Twitter. "Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе, в том числе в отношении служебных помещений нашей Европейской внешнеполитической службы", - написал он.Боррель также поблагодарил работников полиции "за их действия"."Насилие, произошедшее сегодня в Брюсселе, а также нападение на наши помещения являются постыдным нарушением всего того, за что мы выступаем как Европейская внешнеполитическая служба и Евросоюз. Мы благодарны федеральной полиции (Бельгии - ред.) за неустанную работу и будем продолжать защищать мирные пути свободы выражения мнений", - говорится также в Twitter внешнеполитической службы.По данным Le Soir со ссылкой на местную полицию, на акцию протеста в столице Бельгии вышли около 50 тысяч человек.
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Слезоточивый газ и водометы: акции протеста против санитарно-карантинных мер в Брюсселе
Около 50 тыс человек вышли на акции протеста против санитарно-карантинных мер в Брюсселе, полиция применила слезоточивый газ и водомет.
2022-01-23T22:36
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22:36 23.01.2022 (обновлено: 23:29 23.01.2022)
Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС
Боррель: протестующие разгромили штаб-квартиру внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе