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Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС

Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС - РИА Новости, 23.01.2022

Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил насилие, происходящее на манифестации в Брюсселе, говорится в его Twitter. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T22:36

2022-01-23T22:36

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил насилие, происходящее на манифестации в Брюсселе, говорится в его Twitter. "Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе, в том числе в отношении служебных помещений нашей Европейской внешнеполитической службы", - написал он.Боррель также поблагодарил работников полиции "за их действия"."Насилие, произошедшее сегодня в Брюсселе, а также нападение на наши помещения являются постыдным нарушением всего того, за что мы выступаем как Европейская внешнеполитическая служба и Евросоюз. Мы благодарны федеральной полиции (Бельгии - ред.) за неустанную работу и будем продолжать защищать мирные пути свободы выражения мнений", - говорится также в Twitter внешнеполитической службы.По данным Le Soir со ссылкой на местную полицию, на акцию протеста в столице Бельгии вышли около 50 тысяч человек.

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Слезоточивый газ и водометы: акции протеста против санитарно-карантинных мер в Брюсселе Около 50 тыс человек вышли на акции протеста против санитарно-карантинных мер в Брюсселе, полиция применила слезоточивый газ и водомет. 2022-01-23T22:36 true PT1M10S

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