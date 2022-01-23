https://ria.ru/20220123/britaniya-1769149973.html

Англичане ищут на Украине засланного из России казачка

Англичане ищут на Украине засланного из России казачка - РИА Новости, 23.01.2022

Англичане ищут на Украине засланного из России казачка

Заявление британского МИД о том, что Кремль якобы планирует переворот в Киеве, причем даже уже запасся неким пророссийским политиком, чтобы быстренько посадить... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T17:56

2022-01-23T17:56

2022-01-23T19:28

в мире

авторы

украина

великобритания

борис джонсон

евгений мураев

россия

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151819/79/1518197928_0:81:3000:1769_1920x0_80_0_0_f816ddafd9925e51aa103fee28bd727d.jpg

Заявление британского МИД о том, что Кремль якобы планирует переворот в Киеве, причем даже уже запасся неким пророссийским политиком, чтобы быстренько посадить его на престол, пошло в массы, обрастая по пути домыслами, амбициями и интригами. Интересно, что опубликовано оно впервые было в субботу, около полуночи. То есть, по замыслу авторов вброса, в опустевших на уик-энд редакциях мировых СМИ никто эту ерунду проверять и перепроверять не будет. Просто перепечатают — и все. По типу "вы не рефлексируйте, вы распространяйте".Официальные, но анонимные источники в Вашингтоне признались журналистам The New York Times, что деталей в заявлении британского МИД действительно маловато, однако подтвердили, что всегда доверяют информации британских разведчиков, а тут явно она, родимая.Оживленно отреагировали на мидовский вброс на Даунинг-стрит, 10. Уже через несколько часов после публикации офис премьер-министра заявил, что Борис Джонсон "решительно сменит свой подход к ситуации на Украине". Имеется в виду, что на прошлой неделе он типа упустил инициативу, а сейчас мощно ее перехватит — буквально "переключит передачу".На самом деле "ситуация с Украиной" — это единственное, что может спасти сегодня английского премьер-министра от гнева народных масс и немного отвлечь их в сторону. Информация о вечеринке на Даунинг-стрит, 10, которая проводилась в разгар ковидных ограничений и, разумеется, безо всяких там масок и мер социального дистанцирования, стала поводом к ритуальному избиению Джонсона во всех инстанциях.Британцы припомнили Борису буквально все — и череду локдаунов, разоривших малый бизнес и гостиницы страны, и молодую жену, работающую на американского олигарха, и энергетический кризис, обернувшийся растущими платежками за электричество. Вечеринка стала просто последней каплей. Как говорят в таких случаях англичане, голова Джонсона срочно потребовалась на блюде.Натурально, в родной партии разгорелась нешуточная борьба за место премьер-министра, которое, того и гляди, освободится. И кто же первый сегодня в очереди на Даунинг-стрит, 10? А это как раз Элизабет Трасс — министр иностранных дел Великобритании. Женщина, которую британские СМИ ласково прозвали "ручной гранатой консерваторов". Женщина, которая фоткалась на танке в Эстонии и прославилась мемом про то, что Украину кто только не захватывал — "от монголов до татар."Так что Украина (без обид, ребята) — это для британских руководителей лишь инструмент, которым они, на манер Панча и Джуди, колотят друг друга в борьбе за власть. Борис Джонсон использует Юкрейн, чтобы усидеть в кресле премьер-министра. Элизабет Трасс — чтобы сесть на его место.В такой борьбе все средства хороши, и глупости, которыми так и сыпет Лиз Трасс, наверное, не стоили бы серьезного обсуждения. Ну, в самом деле, как она это видит? Какой ставленник Кремля в Киеве? Что, Петров и Боширов привезут его в багажнике машины, внесут в Мариинский дворец в Киеве и усадят в кресло, пока нынешний президент Украины будет сбегать черным ходом, переодевшись в женское платье (оно, кстати, куда больше пойдет Зеленскому, чем бронежилет)?Однако этот джеймс-бондовский сюжет хорошо показывает, как именно западные элиты относятся к режимам, которые они типа патронируют и опекают. Вот именно так они сами и проворачивают свои дела на подведомственых территориях. Вот это и есть их идеал главы "независимого государства" — полностью подконтрольный чел, которого их спецслужбы ставят куда надо, передвигают как хотят, а потом, по мере износа, его убирают. И хорошо если просто на пенсию.Сколько мы видали таких проамериканских и пробританских ставленников в самых несчастных странах мира. От Папы Дока Дювалье до Ашрафа Гани. Безудержная жестокость, беспринципность и отвратительная жадность — родовые черты таких ставленников. Трудно забыть, как Ашраф Гани этим летом драпал из Афганистана, пока американские солдаты на прощание обстреливали и взрывали мирных афганцев. Главу государства вез к самолету целый кортеж джипов, а из тех, по свидетельствам очевидцев, разлетались купюры — наворованное просто не умещалось в машины.Вот такое вот англосаксы и хотят видеть во главе стран-вассалов. Любой вменяемый политик, появись он там, обречен на их ненависть.Ведомство Лиз Трасс назвало "пророссийского" деятеля, которого Москва якобы планирует посадить на киевский престол. Им оказался Евгений Мураев, бывший депутат Верховной рады. "Вы сделали мой вечер, — смеясь отозвался на эту новость украинский политик в интервью газете Observer. — Британский МИД, должно быть, что-то перепутал. Не очень-то это логично. Я, вообще-то, под санкциями в России..."Мураев действительно находится под российскими санкциями. В 2019 году он недолгое время был кандидатом в президенты Украины и дал по этому поводу интервью дочери Немцова в немецкой газете Deutsche Welle. Ничего пророссийского в его высказываниях и близко нет. Другое дело, что он поддерживает внеблоковый статус Украины и считает безобразием притеснение русскоязычных жителей.Наверное, британское руководство не в курсе, но эти идеи широко популярны и среди украинских политиков, и среди украинского народа. В 2019 году Мураев снялся с выборов в пользу Александра Вилкула — и тот точно так же выступал за внеблоковый статус. А выиграл те выборы Владимир Зеленский, причем за счет сугубо мирной риторики. Люди поверили его обещаниям не трогать русскоязычных, не обострять ситуацию в Донбассе. Украинцы хотели спокойной и мирной жизни. Чего тут пророссийского? Другое дело, что потом все свои обещания Зеленский благополучно слил.Семья Мураева владеет несколькими СМИ, которые пытаются давать действительно объективное освещение событий. Именно за это их требуют закрыть местные нацики. Последний раз они пытались прорваться в офис телеканала "Наш" под лозунгом "Додавим гнид!" И вот этим отмороженным бандитам Лондон фактически выдает Мураева на расправу. "Пророссийский политик", ату его! Очень красивый ход со стороны западных партнеров. Элизабет Трасс могла бы сразу о Мураеве донос на "Миротворец" написать, чего тут мелочиться?Что ж, если Киев закроет телеканал "Наш", то инфополе Украины будет полностью зацементировано западными партнерами. Либеральная повесточка и оголтелая русофобия — шаг в сторону будет считаться побегом.Однако, несмотря на этот жесточайший прессинг, информационную и психологическую войну, угрозы реального уничтожения, большинство украинцев сохраняют здравое отношение к происходящему. Они совершенно не хотят, чтобы из их страны делали очередное Гаити. Уже несколько лет авторы разнообразных опросов пытаются натянуть больше половины голосов за членство страны в НАТО. Нет, в Евросоюз украинцы еще хотят, но вот по вопросу НАТО большинство не набирается, хоть ты тресни.Никому, кроме профессиональных нацистов, не нужны и позорные законы о запрете русского языка. Ведь такого безобразия нет нигде в мире. Вы представьте себе на минуточку, что в Британии вдруг возьмут и официально запретят говорить жителям на хинди или урду. В магазине нельзя, в кафе нельзя, даже спортсмену на международных соревнованиях нельзя. Трудно представить, какой шум поднимется, это же апартеид в чистом виде.А на Украине так можно. Это ведь такая специальная территория, дистрикт Юкрейн, нормальные законы цивилизованных стран здесь не работают. Проблема в том, что миллионы простых украинцев это не устраивает, недаром они на выборах голосуют за кандидатов, которые обещают им мирную и цивилизованную жизнь.Британским партнерам нет смысла искать какого-то одного "засланного казачка" из России. Здесь таких "казачков" миллионы. И дело тут не в коварных российских спецслужбах, а в том, что и Россия, и Украина хотят жить спокойно и счастливо. Война в этой несчастной стране нужна только западным партнерам — они под это дело обеспечивают себе теплые местечки и двойные оклады жалованья. Ну вот они и воюют как могут — информационные диверсии, нарочито идиотские вбросы, "психические" атаки. Нельзя только допустить, чтобы эти Панчи и Джуди выбрались со своих подмостков в реальный мир, чтобы проливать там — по своему обыкновению — потоки настоящей крови.

https://ria.ru/20220123/trass-1769100180.html

https://ria.ru/20220123/provokatsii-1769148887.html

https://ria.ru/20220123/peredel-1769139287.html

https://ria.ru/20220123/foto-1769102615.html

https://ria.ru/20220123/ermak-1768922657.html

https://ria.ru/20220123/kiva-1769129011.html

https://ria.ru/20220123/skheffer-1769136473.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

в мире, авторы, украина, великобритания, борис джонсон, евгений мураев, россия, лиз трасс