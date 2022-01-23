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Англичане ищут на Украине засланного из России казачка
Англичане ищут на Украине засланного из России казачка - РИА Новости, 23.01.2022
Англичане ищут на Украине засланного из России казачка
Заявление британского МИД о том, что Кремль якобы планирует переворот в Киеве, причем даже уже запасся неким пророссийским политиком, чтобы быстренько посадить... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T17:56
2022-01-23T19:28
в мире
авторы
украина
великобритания
борис джонсон
евгений мураев
россия
лиз трасс
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Заявление британского МИД о том, что Кремль якобы планирует переворот в Киеве, причем даже уже запасся неким пророссийским политиком, чтобы быстренько посадить его на престол, пошло в массы, обрастая по пути домыслами, амбициями и интригами. Интересно, что опубликовано оно впервые было в субботу, около полуночи. То есть, по замыслу авторов вброса, в опустевших на уик-энд редакциях мировых СМИ никто эту ерунду проверять и перепроверять не будет. Просто перепечатают — и все. По типу "вы не рефлексируйте, вы распространяйте".Официальные, но анонимные источники в Вашингтоне признались журналистам The New York Times, что деталей в заявлении британского МИД действительно маловато, однако подтвердили, что всегда доверяют информации британских разведчиков, а тут явно она, родимая.Оживленно отреагировали на мидовский вброс на Даунинг-стрит, 10. Уже через несколько часов после публикации офис премьер-министра заявил, что Борис Джонсон "решительно сменит свой подход к ситуации на Украине". Имеется в виду, что на прошлой неделе он типа упустил инициативу, а сейчас мощно ее перехватит — буквально "переключит передачу".На самом деле "ситуация с Украиной" — это единственное, что может спасти сегодня английского премьер-министра от гнева народных масс и немного отвлечь их в сторону. Информация о вечеринке на Даунинг-стрит, 10, которая проводилась в разгар ковидных ограничений и, разумеется, безо всяких там масок и мер социального дистанцирования, стала поводом к ритуальному избиению Джонсона во всех инстанциях.Британцы припомнили Борису буквально все — и череду локдаунов, разоривших малый бизнес и гостиницы страны, и молодую жену, работающую на американского олигарха, и энергетический кризис, обернувшийся растущими платежками за электричество. Вечеринка стала просто последней каплей. Как говорят в таких случаях англичане, голова Джонсона срочно потребовалась на блюде.Натурально, в родной партии разгорелась нешуточная борьба за место премьер-министра, которое, того и гляди, освободится. И кто же первый сегодня в очереди на Даунинг-стрит, 10? А это как раз Элизабет Трасс — министр иностранных дел Великобритании. Женщина, которую британские СМИ ласково прозвали "ручной гранатой консерваторов". Женщина, которая фоткалась на танке в Эстонии и прославилась мемом про то, что Украину кто только не захватывал — "от монголов до татар."Так что Украина (без обид, ребята) — это для британских руководителей лишь инструмент, которым они, на манер Панча и Джуди, колотят друг друга в борьбе за власть. Борис Джонсон использует Юкрейн, чтобы усидеть в кресле премьер-министра. Элизабет Трасс — чтобы сесть на его место.В такой борьбе все средства хороши, и глупости, которыми так и сыпет Лиз Трасс, наверное, не стоили бы серьезного обсуждения. Ну, в самом деле, как она это видит? Какой ставленник Кремля в Киеве? Что, Петров и Боширов привезут его в багажнике машины, внесут в Мариинский дворец в Киеве и усадят в кресло, пока нынешний президент Украины будет сбегать черным ходом, переодевшись в женское платье (оно, кстати, куда больше пойдет Зеленскому, чем бронежилет)?Однако этот джеймс-бондовский сюжет хорошо показывает, как именно западные элиты относятся к режимам, которые они типа патронируют и опекают. Вот именно так они сами и проворачивают свои дела на подведомственых территориях. Вот это и есть их идеал главы "независимого государства" — полностью подконтрольный чел, которого их спецслужбы ставят куда надо, передвигают как хотят, а потом, по мере износа, его убирают. И хорошо если просто на пенсию.Сколько мы видали таких проамериканских и пробританских ставленников в самых несчастных странах мира. От Папы Дока Дювалье до Ашрафа Гани. Безудержная жестокость, беспринципность и отвратительная жадность — родовые черты таких ставленников. Трудно забыть, как Ашраф Гани этим летом драпал из Афганистана, пока американские солдаты на прощание обстреливали и взрывали мирных афганцев. Главу государства вез к самолету целый кортеж джипов, а из тех, по свидетельствам очевидцев, разлетались купюры — наворованное просто не умещалось в машины.Вот такое вот англосаксы и хотят видеть во главе стран-вассалов. Любой вменяемый политик, появись он там, обречен на их ненависть.Ведомство Лиз Трасс назвало "пророссийского" деятеля, которого Москва якобы планирует посадить на киевский престол. Им оказался Евгений Мураев, бывший депутат Верховной рады. "Вы сделали мой вечер, — смеясь отозвался на эту новость украинский политик в интервью газете Observer. — Британский МИД, должно быть, что-то перепутал. Не очень-то это логично. Я, вообще-то, под санкциями в России..."Мураев действительно находится под российскими санкциями. В 2019 году он недолгое время был кандидатом в президенты Украины и дал по этому поводу интервью дочери Немцова в немецкой газете Deutsche Welle. Ничего пророссийского в его высказываниях и близко нет. Другое дело, что он поддерживает внеблоковый статус Украины и считает безобразием притеснение русскоязычных жителей.Наверное, британское руководство не в курсе, но эти идеи широко популярны и среди украинских политиков, и среди украинского народа. В 2019 году Мураев снялся с выборов в пользу Александра Вилкула — и тот точно так же выступал за внеблоковый статус. А выиграл те выборы Владимир Зеленский, причем за счет сугубо мирной риторики. Люди поверили его обещаниям не трогать русскоязычных, не обострять ситуацию в Донбассе. Украинцы хотели спокойной и мирной жизни. Чего тут пророссийского? Другое дело, что потом все свои обещания Зеленский благополучно слил.Семья Мураева владеет несколькими СМИ, которые пытаются давать действительно объективное освещение событий. Именно за это их требуют закрыть местные нацики. Последний раз они пытались прорваться в офис телеканала "Наш" под лозунгом "Додавим гнид!" И вот этим отмороженным бандитам Лондон фактически выдает Мураева на расправу. "Пророссийский политик", ату его! Очень красивый ход со стороны западных партнеров. Элизабет Трасс могла бы сразу о Мураеве донос на "Миротворец" написать, чего тут мелочиться?Что ж, если Киев закроет телеканал "Наш", то инфополе Украины будет полностью зацементировано западными партнерами. Либеральная повесточка и оголтелая русофобия — шаг в сторону будет считаться побегом.Однако, несмотря на этот жесточайший прессинг, информационную и психологическую войну, угрозы реального уничтожения, большинство украинцев сохраняют здравое отношение к происходящему. Они совершенно не хотят, чтобы из их страны делали очередное Гаити. Уже несколько лет авторы разнообразных опросов пытаются натянуть больше половины голосов за членство страны в НАТО. Нет, в Евросоюз украинцы еще хотят, но вот по вопросу НАТО большинство не набирается, хоть ты тресни.Никому, кроме профессиональных нацистов, не нужны и позорные законы о запрете русского языка. Ведь такого безобразия нет нигде в мире. Вы представьте себе на минуточку, что в Британии вдруг возьмут и официально запретят говорить жителям на хинди или урду. В магазине нельзя, в кафе нельзя, даже спортсмену на международных соревнованиях нельзя. Трудно представить, какой шум поднимется, это же апартеид в чистом виде.А на Украине так можно. Это ведь такая специальная территория, дистрикт Юкрейн, нормальные законы цивилизованных стран здесь не работают. Проблема в том, что миллионы простых украинцев это не устраивает, недаром они на выборах голосуют за кандидатов, которые обещают им мирную и цивилизованную жизнь.Британским партнерам нет смысла искать какого-то одного "засланного казачка" из России. Здесь таких "казачков" миллионы. И дело тут не в коварных российских спецслужбах, а в том, что и Россия, и Украина хотят жить спокойно и счастливо. Война в этой несчастной стране нужна только западным партнерам — они под это дело обеспечивают себе теплые местечки и двойные оклады жалованья. Ну вот они и воюют как могут — информационные диверсии, нарочито идиотские вбросы, "психические" атаки. Нельзя только допустить, чтобы эти Панчи и Джуди выбрались со своих подмостков в реальный мир, чтобы проливать там — по своему обыкновению — потоки настоящей крови.
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в мире, авторы, украина, великобритания, борис джонсон, евгений мураев, россия, лиз трасс
17:56 23.01.2022 (обновлено: 19:28 23.01.2022)
 

Англичане ищут на Украине засланного из России казачка

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКолесо обозрения "Лондонский глаз" (London Eye)
Колесо обозрения Лондонский глаз (London Eye) - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Колесо обозрения "Лондонский глаз" (London Eye)
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Заявление британского МИД о том, что Кремль якобы планирует переворот в Киеве, причем даже уже запасся неким пророссийским политиком, чтобы быстренько посадить его на престол, пошло в массы, обрастая по пути домыслами, амбициями и интригами. Интересно, что опубликовано оно впервые было в субботу, около полуночи. То есть, по замыслу авторов вброса, в опустевших на уик-энд редакциях мировых СМИ никто эту ерунду проверять и перепроверять не будет. Просто перепечатают — и все. По типу "вы не рефлексируйте, вы распространяйте".
Официальные, но анонимные источники в Вашингтоне признались журналистам The New York Times, что деталей в заявлении британского МИД действительно маловато, однако подтвердили, что всегда доверяют информации британских разведчиков, а тут явно она, родимая.
Оживленно отреагировали на мидовский вброс на Даунинг-стрит, 10. Уже через несколько часов после публикации офис премьер-министра заявил, что Борис Джонсон "решительно сменит свой подход к ситуации на Украине". Имеется в виду, что на прошлой неделе он типа упустил инициативу, а сейчас мощно ее перехватит — буквально "переключит передачу".
На самом деле "ситуация с Украиной" — это единственное, что может спасти сегодня английского премьер-министра от гнева народных масс и немного отвлечь их в сторону. Информация о вечеринке на Даунинг-стрит, 10, которая проводилась в разгар ковидных ограничений и, разумеется, безо всяких там масок и мер социального дистанцирования, стала поводом к ритуальному избиению Джонсона во всех инстанциях.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
03:47
Против России воюет "непоротое поколение" британской власти
Британцы припомнили Борису буквально все — и череду локдаунов, разоривших малый бизнес и гостиницы страны, и молодую жену, работающую на американского олигарха, и энергетический кризис, обернувшийся растущими платежками за электричество. Вечеринка стала просто последней каплей. Как говорят в таких случаях англичане, голова Джонсона срочно потребовалась на блюде.
Натурально, в родной партии разгорелась нешуточная борьба за место премьер-министра, которое, того и гляди, освободится. И кто же первый сегодня в очереди на Даунинг-стрит, 10? А это как раз Элизабет Трасс — министр иностранных дел Великобритании. Женщина, которую британские СМИ ласково прозвали "ручной гранатой консерваторов". Женщина, которая фоткалась на танке в Эстонии и прославилась мемом про то, что Украину кто только не захватывал — "от монголов до татар."
Так что Украина (без обид, ребята) — это для британских руководителей лишь инструмент, которым они, на манер Панча и Джуди, колотят друг друга в борьбе за власть. Борис Джонсон использует Юкрейн, чтобы усидеть в кресле премьер-министра. Элизабет Трасс — чтобы сесть на его место.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
17:45
Захарова заявила о подготовке Запада к крупным провокациям на Украине
В такой борьбе все средства хороши, и глупости, которыми так и сыпет Лиз Трасс, наверное, не стоили бы серьезного обсуждения. Ну, в самом деле, как она это видит? Какой ставленник Кремля в Киеве? Что, Петров и Боширов привезут его в багажнике машины, внесут в Мариинский дворец в Киеве и усадят в кресло, пока нынешний президент Украины будет сбегать черным ходом, переодевшись в женское платье (оно, кстати, куда больше пойдет Зеленскому, чем бронежилет)?
Однако этот джеймс-бондовский сюжет хорошо показывает, как именно западные элиты относятся к режимам, которые они типа патронируют и опекают. Вот именно так они сами и проворачивают свои дела на подведомственых территориях. Вот это и есть их идеал главы "независимого государства" — полностью подконтрольный чел, которого их спецслужбы ставят куда надо, передвигают как хотят, а потом, по мере износа, его убирают. И хорошо если просто на пенсию.
Сколько мы видали таких проамериканских и пробританских ставленников в самых несчастных странах мира. От Папы Дока Дювалье до Ашрафа Гани. Безудержная жестокость, беспринципность и отвратительная жадность — родовые черты таких ставленников. Трудно забыть, как Ашраф Гани этим летом драпал из Афганистана, пока американские солдаты на прощание обстреливали и взрывали мирных афганцев. Главу государства вез к самолету целый кортеж джипов, а из тех, по свидетельствам очевидцев, разлетались купюры — наворованное просто не умещалось в машины.
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
16:05
Украина — пушечное мясо. Стал известен план Британии по переделу Европы
Вот такое вот англосаксы и хотят видеть во главе стран-вассалов. Любой вменяемый политик, появись он там, обречен на их ненависть.
Ведомство Лиз Трасс назвало "пророссийского" деятеля, которого Москва якобы планирует посадить на киевский престол. Им оказался Евгений Мураев, бывший депутат Верховной рады. "Вы сделали мой вечер, — смеясь отозвался на эту новость украинский политик в интервью газете Observer. — Британский МИД, должно быть, что-то перепутал. Не очень-то это логично. Я, вообще-то, под санкциями в России..."
Мураев действительно находится под российскими санкциями. В 2019 году он недолгое время был кандидатом в президенты Украины и дал по этому поводу интервью дочери Немцова в немецкой газете Deutsche Welle. Ничего пророссийского в его высказываниях и близко нет. Другое дело, что он поддерживает внеблоковый статус Украины и считает безобразием притеснение русскоязычных жителей.
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
06:17
Политик Мураев перед заявлением Лондона выложил фото в стиле Бонда
Наверное, британское руководство не в курсе, но эти идеи широко популярны и среди украинских политиков, и среди украинского народа. В 2019 году Мураев снялся с выборов в пользу Александра Вилкула — и тот точно так же выступал за внеблоковый статус. А выиграл те выборы Владимир Зеленский, причем за счет сугубо мирной риторики. Люди поверили его обещаниям не трогать русскоязычных, не обострять ситуацию в Донбассе. Украинцы хотели спокойной и мирной жизни. Чего тут пророссийского? Другое дело, что потом все свои обещания Зеленский благополучно слил.
Семья Мураева владеет несколькими СМИ, которые пытаются давать действительно объективное освещение событий. Именно за это их требуют закрыть местные нацики. Последний раз они пытались прорваться в офис телеканала "Наш" под лозунгом "Додавим гнид!" И вот этим отмороженным бандитам Лондон фактически выдает Мураева на расправу. "Пророссийский политик", ату его! Очень красивый ход со стороны западных партнеров. Элизабет Трасс могла бы сразу о Мураеве донос на "Миротворец" написать, чего тут мелочиться?
Что ж, если Киев закроет телеканал "Наш", то инфополе Украины будет полностью зацементировано западными партнерами. Либеральная повесточка и оголтелая русофобия — шаг в сторону будет считаться побегом.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
08:00
"Он агент Кремля". Кто прописался в Киеве с позывным Тимофеев
Однако, несмотря на этот жесточайший прессинг, информационную и психологическую войну, угрозы реального уничтожения, большинство украинцев сохраняют здравое отношение к происходящему. Они совершенно не хотят, чтобы из их страны делали очередное Гаити. Уже несколько лет авторы разнообразных опросов пытаются натянуть больше половины голосов за членство страны в НАТО. Нет, в Евросоюз украинцы еще хотят, но вот по вопросу НАТО большинство не набирается, хоть ты тресни.
Никому, кроме профессиональных нацистов, не нужны и позорные законы о запрете русского языка. Ведь такого безобразия нет нигде в мире. Вы представьте себе на минуточку, что в Британии вдруг возьмут и официально запретят говорить жителям на хинди или урду. В магазине нельзя, в кафе нельзя, даже спортсмену на международных соревнованиях нельзя. Трудно представить, какой шум поднимется, это же апартеид в чистом виде.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
13:43
В Раде заявили о невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО
А на Украине так можно. Это ведь такая специальная территория, дистрикт Юкрейн, нормальные законы цивилизованных стран здесь не работают. Проблема в том, что миллионы простых украинцев это не устраивает, недаром они на выборах голосуют за кандидатов, которые обещают им мирную и цивилизованную жизнь.
Британским партнерам нет смысла искать какого-то одного "засланного казачка" из России. Здесь таких "казачков" миллионы. И дело тут не в коварных российских спецслужбах, а в том, что и Россия, и Украина хотят жить спокойно и счастливо. Война в этой несчастной стране нужна только западным партнерам — они под это дело обеспечивают себе теплые местечки и двойные оклады жалованья. Ну вот они и воюют как могут — информационные диверсии, нарочито идиотские вбросы, "психические" атаки. Нельзя только допустить, чтобы эти Панчи и Джуди выбрались со своих подмостков в реальный мир, чтобы проливать там — по своему обыкновению — потоки настоящей крови.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
15:34
Экс-генсек НАТО заявил, что Украина не войдет в альянс в обозримом будущем
 
В миреАвторыУкраинаВеликобританияБорис ДжонсонЕвгений МураевРоссияЛиз Трасс
 
 
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00:31МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасности
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00:19В Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
00:14В Брюсселе на акции протеста задержали 70 человек
00:08Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты
00:06Кандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против России
23:52В США призвали провести совместные учения в Европе из-за Украины
23:36Ситуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил Беглов
23:28Врачи назвали эффективный способ побороть бессонницу
23:13США продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, заявил Блинкен
23:02В Сирии заявили, что ИГ* использует подростков в боях в городе Эль-Хасаке
22:53Беглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным"
22:46В Идлибе ранили двух сирийских военных
22:36Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС 1:10
22:34Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге
22:24Супруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в Грозном
22:17МИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениям
22:06Пассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маску
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21:55Украина получила вторую партию военной помощи от США
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