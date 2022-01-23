https://ria.ru/20220123/bol-1769138724.html

Эту боль нельзя игнорировать

Боль в спине оказалась симптомом ряда опасных болезней - РИА Новости, 23.01.2022

Эту боль нельзя игнорировать

Боль в спине может указывать на ряд опасных заболеваний, среди которых инфаркт, говорится в материале WeChat. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T16:00

2022-01-23T16:00

2022-01-23T17:05

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Боль в спине может указывать на ряд опасных заболеваний, среди которых инфаркт, говорится в материале WeChat.В статье отмечается, что довольно часто болезненные ощущения в спине связаны с усталостью — слишком длительным стоянием или сидением, напряжением или тяжелыми физическими нагрузками. Однако нередко отдыха бывает недостаточно, чтобы избавиться от неприятного явления, так как, в зависимости от локализации, боль может сигнализировать о ряде опасных диагнозов.Боль в левой части спины может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний. Иногда она отдает в руку или плечо. В этом случае есть вероятность инфаркта, расслоения аорты или стенокардии. У гипертоников, а также страдающих гипергликемией, гиперлипидемией или ишемической болезнью, может возникнуть боль в груди или спине, а также одышка.Другой вероятный диагноз — острый нефрит. На него может указывать боль в пояснице. В некоторых случаях она может "выстреливать" в промежность вдоль мочеточника.Если боль распространяется по позвоночному столбу и отдает в стороны в районе поясницы, то речь может идти об остеопорозе. Причем дополнительным симптомом может быть ослабление неприятных ощущений в горизонтальном положении — на спине или боку. Также болезненные ощущения в пояснице могут сигнализировать о воспалении мышц и грыжах.Боль в грудном отделе позвоночника может оказаться симптомом язвы двенадцатиперстной кишки — она расположена между желудком и тощей кишкой, покрыта брюшиной, за которой находится множество нервных окончаний. При язве происходит их стимуляция, что и вызывает боль в спине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220111/tyazhest-1767334674.html

https://ria.ru/20220117/simptomy-1768136869.html

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в мире, здоровье