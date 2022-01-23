https://ria.ru/20220123/beglov-1769168567.html

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что не собирается в отставку

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что не собирается в отставку - РИА Новости, 23.01.2022

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что не собирается в отставку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет продолжать реформы и не собирается в отставку. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T21:45

2022-01-23T21:45

2022-01-23T23:52

общество

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет продолжать реформы и не собирается в отставку."Это решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь. Я и команда правительства работает, и мы продолжим эти реформы и доведем их до конца", — сказал он сказал он в интервью телеканалу "78".Ранее сообщалось, что горожане с начала зимы стали жаловаться на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи, а в первые дни нового года появились жалобы и на несвоевременный вывоз мусора в некоторых районах Петербурга. Сообщалось, что губернатор поручил усилить уборку города от снега и наледи. В ряде СМИ и Telegram-каналов появились негативные публикации о ситуации с вывозом мусора и уборкой снега. Широкий резонанс в Петербурге вызвал недавний клип Сергея Шнурова, где он критикует власти за плохую уборку города от снега и мусора. Затем музыкант, чей ролик раскритиковали известные деятели культуры, выпустил еще один клип под названием "Покаянная". В пятницу Беглов заявил о кампании по дискредитации городских властей со стороны тех, кто недоволен проводимыми реформами.По словам петербургского градоначальника, инициированные городскими властями реформы, в частности, касаются таких сфер, как транспорт, строительство, система обращения с твердыми коммунальными отходами."Мы провели инвентаризацию всех сфер и начали понимать, что нужно наводить порядок и начали реформы по основным направлениям жизнедеятельности, которые обеспечивают безопасность и хорошие, комфортные условия для наших горожан. Естественно, это не всем понравилось. Ну что поделаешь. Все равно нужно этим заниматься… Прежде всего это мусорная реформа, уборка города, строительство метро, транспортная система, строительство и ряд других направлений, которые играют важную роль для жизни нашего города", - сказал он.Губернатор также извинился перед жителями города за определенные неудобства в ходе реформирования некоторых сфер. "Безусловно, это создает определенные неудобства. Я с себя ответственности не снимаю и за эти неудобства приношу извинения перед жителями нашего города. Но никакие реформы просто так не проходят, особенно когда ты борешься с криминалом. Надо немного потерпеть. Мы обязательно сделаем город чище и лучше", - сказал Беглов."На сегодняшний день город создал хорошую команду. В правительстве города молодые профессионалы и смелые профессионалы. Чтобы проводить большие реформы, нужен профессионализм и смелость", - добавил губернатор.С 1 января 2022 года в Петербурге начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В городе заработал региональный оператор по обращению с ТКО - "Невский экологический оператор".

https://ria.ru/20220121/peterburg-1768971681.html

https://ria.ru/20220103/turizm-1766471441.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, telegram (приложение), жкх