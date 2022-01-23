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Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что не собирается в отставку
Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что не собирается в отставку - РИА Новости, 23.01.2022
Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что не собирается в отставку
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет продолжать реформы и не собирается в отставку. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T21:45
2022-01-23T23:52
общество
санкт-петербург
александр беглов
telegram (приложение)
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет продолжать реформы и не собирается в отставку."Это решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь. Я и команда правительства работает, и мы продолжим эти реформы и доведем их до конца", — сказал он сказал он в интервью телеканалу "78".Ранее сообщалось, что горожане с начала зимы стали жаловаться на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи, а в первые дни нового года появились жалобы и на несвоевременный вывоз мусора в некоторых районах Петербурга. Сообщалось, что губернатор поручил усилить уборку города от снега и наледи. В ряде СМИ и Telegram-каналов появились негативные публикации о ситуации с вывозом мусора и уборкой снега. Широкий резонанс в Петербурге вызвал недавний клип Сергея Шнурова, где он критикует власти за плохую уборку города от снега и мусора. Затем музыкант, чей ролик раскритиковали известные деятели культуры, выпустил еще один клип под названием "Покаянная". В пятницу Беглов заявил о кампании по дискредитации городских властей со стороны тех, кто недоволен проводимыми реформами.По словам петербургского градоначальника, инициированные городскими властями реформы, в частности, касаются таких сфер, как транспорт, строительство, система обращения с твердыми коммунальными отходами."Мы провели инвентаризацию всех сфер и начали понимать, что нужно наводить порядок и начали реформы по основным направлениям жизнедеятельности, которые обеспечивают безопасность и хорошие, комфортные условия для наших горожан. Естественно, это не всем понравилось. Ну что поделаешь. Все равно нужно этим заниматься… Прежде всего это мусорная реформа, уборка города, строительство метро, транспортная система, строительство и ряд других направлений, которые играют важную роль для жизни нашего города", - сказал он.Губернатор также извинился перед жителями города за определенные неудобства в ходе реформирования некоторых сфер. "Безусловно, это создает определенные неудобства. Я с себя ответственности не снимаю и за эти неудобства приношу извинения перед жителями нашего города. Но никакие реформы просто так не проходят, особенно когда ты борешься с криминалом. Надо немного потерпеть. Мы обязательно сделаем город чище и лучше", - сказал Беглов."На сегодняшний день город создал хорошую команду. В правительстве города молодые профессионалы и смелые профессионалы. Чтобы проводить большие реформы, нужен профессионализм и смелость", - добавил губернатор.С 1 января 2022 года в Петербурге начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В городе заработал региональный оператор по обращению с ТКО - "Невский экологический оператор".
https://ria.ru/20220121/peterburg-1768971681.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, telegram (приложение), жкх
21:45 23.01.2022 (обновлено: 23:52 23.01.2022)
 
Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что не собирается в отставку

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что не собирается уходить в отставку

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет продолжать реформы и не собирается в отставку.
"Это решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь. Я и команда правительства работает, и мы продолжим эти реформы и доведем их до конца", — сказал он сказал он в интервью телеканалу "78".
Ранее сообщалось, что горожане с начала зимы стали жаловаться на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи, а в первые дни нового года появились жалобы и на несвоевременный вывоз мусора в некоторых районах Петербурга. Сообщалось, что губернатор поручил усилить уборку города от снега и наледи. В ряде СМИ и Telegram-каналов появились негативные публикации о ситуации с вывозом мусора и уборкой снега. Широкий резонанс в Петербурге вызвал недавний клип Сергея Шнурова, где он критикует власти за плохую уборку города от снега и мусора. Затем музыкант, чей ролик раскритиковали известные деятели культуры, выпустил еще один клип под названием "Покаянная". В пятницу Беглов заявил о кампании по дискредитации городских властей со стороны тех, кто недоволен проводимыми реформами.
По словам петербургского градоначальника, инициированные городскими властями реформы, в частности, касаются таких сфер, как транспорт, строительство, система обращения с твердыми коммунальными отходами.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 18:15
Беглов заявил о кампании по дискредитации городских властей
"Мы провели инвентаризацию всех сфер и начали понимать, что нужно наводить порядок и начали реформы по основным направлениям жизнедеятельности, которые обеспечивают безопасность и хорошие, комфортные условия для наших горожан. Естественно, это не всем понравилось. Ну что поделаешь. Все равно нужно этим заниматься… Прежде всего это мусорная реформа, уборка города, строительство метро, транспортная система, строительство и ряд других направлений, которые играют важную роль для жизни нашего города", - сказал он.
Губернатор также извинился перед жителями города за определенные неудобства в ходе реформирования некоторых сфер. "Безусловно, это создает определенные неудобства. Я с себя ответственности не снимаю и за эти неудобства приношу извинения перед жителями нашего города. Но никакие реформы просто так не проходят, особенно когда ты борешься с криминалом. Надо немного потерпеть. Мы обязательно сделаем город чище и лучше", - сказал Беглов.
"На сегодняшний день город создал хорошую команду. В правительстве города молодые профессионалы и смелые профессионалы. Чтобы проводить большие реформы, нужен профессионализм и смелость", - добавил губернатор.
С 1 января 2022 года в Петербурге начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В городе заработал региональный оператор по обращению с ТКО - "Невский экологический оператор".
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 12:11Туризм
Беглов заявил об увеличении турпотока в Санкт-Петербург
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловTelegram (приложение)ЖКХ
 
 
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