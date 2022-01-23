https://ria.ru/20220123/aktivy-1769098285.html

В каких случаях лучше инвестировать в рублевые активы

Финансист рассказал, в каких случаях лучше инвестировать в рублевые активы - РИА Новости, 23.01.2022

В каких случаях лучше инвестировать в рублевые активы

Прежде чем сделать выбор, в какую валюту вложиться, необходимо понять, какие расходы планируются в будущем, объяснил агентству "Прайм" директор финансового... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T03:19

2022-01-23T03:19

2022-01-23T03:19

экономика

инвестиции

инвестиции

олег шибанов

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Прежде чем сделать выбор, в какую валюту вложиться, необходимо понять, какие расходы планируются в будущем, объяснил агентству "Прайм" директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.Так, если потребление сосредоточено в российских товарах, стоить увеличить долю рублёвых активов.А вот пытаться угадать "более доходную валюту" даже не стоит, поскольку в долгосрочном плане более высокие процентные ставки по депозитам и облигациям в рублях компенсировали снижение курса рубля к иностранным валютам.На выбор активов также влияет горизонт планирования: если основная часть будущих расходов произойдёт в ближайшие годы, то лучше выбрать депозиты и облигации в валютах, соответствующих этим целям. Если же горизонт планирования длиннее (10-20 лет), стоит определиться с более рискованными активами, которые могут повысить долгосрочную доходность портфеля, подчеркивает эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/investitsiya-1768604816.html

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экономика, инвестиции, инвестиции, олег шибанов