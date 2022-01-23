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В каких случаях лучше инвестировать в рублевые активы
Финансист рассказал, в каких случаях лучше инвестировать в рублевые активы - РИА Новости, 23.01.2022
В каких случаях лучше инвестировать в рублевые активы
Прежде чем сделать выбор, в какую валюту вложиться, необходимо понять, какие расходы планируются в будущем, объяснил агентству "Прайм" директор финансового... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T03:19
2022-01-23T03:19
2022-01-23T03:19
экономика
инвестиции
инвестиции
олег шибанов
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Прежде чем сделать выбор, в какую валюту вложиться, необходимо понять, какие расходы планируются в будущем, объяснил агентству "Прайм" директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.Так, если потребление сосредоточено в российских товарах, стоить увеличить долю рублёвых активов.А вот пытаться угадать "более доходную валюту" даже не стоит, поскольку в долгосрочном плане более высокие процентные ставки по депозитам и облигациям в рублях компенсировали снижение курса рубля к иностранным валютам.На выбор активов также влияет горизонт планирования: если основная часть будущих расходов произойдёт в ближайшие годы, то лучше выбрать депозиты и облигации в валютах, соответствующих этим целям. Если же горизонт планирования длиннее (10-20 лет), стоит определиться с более рискованными активами, которые могут повысить долгосрочную доходность портфеля, подчеркивает эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220120/investitsiya-1768604816.html
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экономика, инвестиции, инвестиции, олег шибанов
Финансист рассказал, в каких случаях лучше инвестировать в рублевые активы
Эксперт Шибанов призвал инвестировать в рублевые активы при потреблении российских товаров