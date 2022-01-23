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Умер актер из "Моей прекрасной няни"

Умер заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов - РИА Новости, 23.01.2022

Умер актер из "Моей прекрасной няни"

Советский и российский актер Расми Джабраилов умер в возрасте 89 лет, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T11:31

2022-01-23T11:31

2022-01-23T12:46

культура

театр имени маяковского

махачкала

избербаш

дербент

гитис

содружество актеров таганки

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Советский и российский актер Расми Джабраилов умер в возрасте 89 лет, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского."Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных. Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой — в каждом из них, вне зависимости от обстоятельств, всегда было что-то человечное, живое и светлое", — говорится на странице в инстаграм-аккаунте организации.Джабраилов родился 8 декабря 1932 года в дагестанском селе Касумкент. В 1955-м окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1961-м — режиссерский. В начале карьеры работал в Лезгинском драмтеатре имени С. Стальского в Дербенте, Дагестанском русском театре М. Горького в Махачкале, Даргинском театре имени О. Батырая в Избербаше, а также в Тульском областном театре имени М. Горького. С 1964 года — актер Московского театра на Таганке, а с 1993-го служил в "Содружестве актеров Таганки". С 2002 года перешел в Московский академический театр имени В. В. Маяковского. Известен по ролям в фильмах "Следствие ведут знатоки", "Одиссея капитана Блада" и сериалах "Марш Турецкого", "Моя прекрасная няня" и "Люба, дети и завод".

махачкала

избербаш

дербент

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театр имени маяковского, махачкала, избербаш, дербент, гитис, содружество актеров таганки