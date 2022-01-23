https://ria.ru/20220123/akter-1769118965.html
Умер актер из "Моей прекрасной няни"
Умер заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов - РИА Новости, 23.01.2022
Умер актер из "Моей прекрасной няни"
Советский и российский актер Расми Джабраилов умер в возрасте 89 лет, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T11:31
2022-01-23T11:31
2022-01-23T12:46
культура
театр имени маяковского
махачкала
избербаш
дербент
гитис
содружество актеров таганки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769118882_0:38:2239:1297_1920x0_80_0_0_2b3c65b93f665200c2c0b90710516dd1.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Советский и российский актер Расми Джабраилов умер в возрасте 89 лет, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского."Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных. Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой — в каждом из них, вне зависимости от обстоятельств, всегда было что-то человечное, живое и светлое", — говорится на странице в инстаграм-аккаунте организации.Джабраилов родился 8 декабря 1932 года в дагестанском селе Касумкент. В 1955-м окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1961-м — режиссерский. В начале карьеры работал в Лезгинском драмтеатре имени С. Стальского в Дербенте, Дагестанском русском театре М. Горького в Махачкале, Даргинском театре имени О. Батырая в Избербаше, а также в Тульском областном театре имени М. Горького. С 1964 года — актер Московского театра на Таганке, а с 1993-го служил в "Содружестве актеров Таганки". С 2002 года перешел в Московский академический театр имени В. В. Маяковского. Известен по ролям в фильмах "Следствие ведут знатоки", "Одиссея капитана Блада" и сериалах "Марш Турецкого", "Моя прекрасная няня" и "Люба, дети и завод".
махачкала
избербаш
дербент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769118882_0:0:2239:1680_1920x0_80_0_0_d9e6a4c63fda965a2998599e9dda5f02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр имени маяковского, махачкала, избербаш, дербент, гитис, содружество актеров таганки
11:31 23.01.2022 (обновлено: 12:46 23.01.2022)
Умер заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов
Актер из сериала "Моя прекрасная няня" Расми Джабраилов умер на 90-м году жизни