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США передали Афганистану более 20 миллионов долларов в качестве гумпомощи

США передали Афганистану более 20 миллионов долларов в качестве гумпомощи - РИА Новости, 23.01.2022

США передали Афганистану более 20 миллионов долларов в качестве гумпомощи

США передали Афганистану гуманитарную помощь в виде наличных средств на сумму более 20 миллионов долларов, заявил Центральный банк республики. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T18:11

2022-01-23T18:11

2022-01-23T18:11

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КАБУЛ, 23 янв - РИА Новости. США передали Афганистану гуманитарную помощь в виде наличных средств на сумму более 20 миллионов долларов, заявил Центральный банк республики.Согласно заявлению банка, Афганистан получил 23 миллиона долларов, которые были доставлены из аэропорта Кабула в центральный офис международного банка Афганистана. ЦБ поблагодарил американские власти за помощь, добавив, что ценят "любые шаги, направленные на приток валюты в страну и помощь нуждающимся слоям населения".Ранее ЦБ сообщал, что получил 16 миллионов долларов от миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).После того, как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов в иностранной валюте, более 7 миллиардов долларов находились в банках США. Кроме того, газета Wall Street Journal писала, что администрации президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан перед тем, как Кабул был взят талибами.Представитель талибов Сухейль Шахин заявил РИА Новости, что новые власти страны призвали США разморозить зарубежные активы Афганистана, так как эти средства нужны для гуманитарной помощи населению. В конце сентября министерство финансов США заявило, что разрешает американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями "Талибаном"* и группировкой "Сеть Хаккани"** для облегчения гуманитарных нужд афганцев.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/taliban-1765994269.html

https://ria.ru/20211211/afganistan-1763277978.html

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