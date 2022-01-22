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Бен Уоллес рад, что Шойгу принял предложение о переговорах, сообщили СМИ
Бен Уоллес рад, что Шойгу принял предложение о переговорах, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2022
Бен Уоллес рад, что Шойгу принял предложение о переговорах, сообщили СМИ
Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес рад, что его российский коллега Сергей Шойгу принял предложение о переговорах, пишет газета Independent. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T15:24
2022-01-22T15:24
2022-01-22T15:24
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ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес рад, что его российский коллега Сергей Шойгу принял предложение о переговорах, пишет газета Independent.Ранее МО РФ сообщило, что Шойгу предложил главе британского оборонного ведомства провести переговоры в Москве. Так российский министр ответил Уоллесу на приглашение встретиться в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны встречались в 2013 году как раз в британской столице на переговорах глав МИД и Минобороны в формате "2+2"."Министр обороны рад, что Россия приняла приглашение провести переговоры с коллегой… Министр ясно дал понять, что он будет изучать все пути достижения стабильности и урегулирования украинского кризиса. Мы поддерживаем связь с российским правительством", - сказал изданию высокопоставленный источник в британском минобороны.
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Бен Уоллес рад, что Шойгу принял предложение о переговорах, сообщили СМИ
Independent: глава минобороны Британии Уоллес рад, что Шойгу принял предложение о встрече