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Бен Уоллес рад, что Шойгу принял предложение о переговорах, сообщили СМИ
Бен Уоллес рад, что Шойгу принял предложение о переговорах, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2022
Бен Уоллес рад, что Шойгу принял предложение о переговорах, сообщили СМИ
Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес рад, что его российский коллега Сергей Шойгу принял предложение о переговорах, пишет газета Independent. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T15:24
2022-01-22T15:24
в мире
лондон
москва
сергей шойгу
минобороны великобритании
россия
бен уоллес
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ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес рад, что его российский коллега Сергей Шойгу принял предложение о переговорах, пишет газета Independent.Ранее МО РФ сообщило, что Шойгу предложил главе британского оборонного ведомства провести переговоры в Москве. Так российский министр ответил Уоллесу на приглашение встретиться в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны встречались в 2013 году как раз в британской столице на переговорах глав МИД и Минобороны в формате "2+2"."Министр обороны рад, что Россия приняла приглашение провести переговоры с коллегой… Министр ясно дал понять, что он будет изучать все пути достижения стабильности и урегулирования украинского кризиса. Мы поддерживаем связь с российским правительством", - сказал изданию высокопоставленный источник в британском минобороны.
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в мире, лондон, москва, сергей шойгу, минобороны великобритании, россия, бен уоллес
15:24 22.01.2022
 
Бен Уоллес рад, что Шойгу принял предложение о переговорах, сообщили СМИ

Independent: глава минобороны Британии Уоллес рад, что Шойгу принял предложение о встрече

© AP Photo / Frank AugsteinМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес рад, что его российский коллега Сергей Шойгу принял предложение о переговорах, пишет газета Independent.
Ранее МО РФ сообщило, что Шойгу предложил главе британского оборонного ведомства провести переговоры в Москве. Так российский министр ответил Уоллесу на приглашение встретиться в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны встречались в 2013 году как раз в британской столице на переговорах глав МИД и Минобороны в формате "2+2".
"Министр обороны рад, что Россия приняла приглашение провести переговоры с коллегой… Министр ясно дал понять, что он будет изучать все пути достижения стабильности и урегулирования украинского кризиса. Мы поддерживаем связь с российским правительством", - сказал изданию высокопоставленный источник в британском минобороны.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 14:35
Шойгу предложил главе Минобороны Британии встретиться в Москве
 
В миреЛондонМоскваСергей ШойгуМинобороны ВеликобританииРоссияБен Уоллес
 
 
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