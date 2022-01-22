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Глава МИД Украины заявил, что последние заявления Германии разочаровывают
Глава МИД Украины заявил, что последние заявления Германии разочаровывают - РИА Новости, 22.01.2022
Глава МИД Украины заявил, что последние заявления Германии разочаровывают
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен ФРГ за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, однако... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T15:30
2022-01-22T15:39
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дмитрий кулеба
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен ФРГ за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, однако последние заявления с их стороны разочаровывают и идут вразрез с оказанной ими поддержкой."Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности… Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", - написал Кулеба в своем Twitter.По его словам, немецкие партнеры должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к РФ."В настоящее время как никогда важно единство Запада по отношению к России. Для ее достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - отметил Кулеба.
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в мире, украина, twitter, киев, владимир путин, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия
15:30 22.01.2022 (обновлено: 15:39 22.01.2022)
 
Глава МИД Украины заявил, что последние заявления Германии разочаровывают

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что последние заявления Германии разочаровывают

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен ФРГ за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, однако последние заявления с их стороны разочаровывают и идут вразрез с оказанной ими поддержкой.
"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности… Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", - написал Кулеба в своем Twitter.
По его словам, немецкие партнеры должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к РФ.
"В настоящее время как никогда важно единство Запада по отношению к России. Для ее достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - отметил Кулеба.
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