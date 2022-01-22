https://ria.ru/20220122/ukraina-1769047014.html

Глава МИД Британии опозорилась, рассказывая о "великой истории" Украины

"Слышала звон..." Пушков высмеял главу МИД Британии за слова об Украине - РИА Новости, 22.01.2022

Глава МИД Британии опозорилась, рассказывая о "великой истории" Украины

Высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Украина "знавала нашествия от монголов до татар", говорит о плохой образованности... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T13:06

2022-01-22T13:06

2022-01-22T13:56

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Украина "знавала нашествия от монголов до татар", говорит о плохой образованности западных политиков, заявил российский сенатор Алексей Пушков.По словам члена Совфеда, слова Трасс доказывают лишь то, что она "не одолела трассу истории"."Слышала звон, да не знает, где он", — написал Пушков в твиттере.В своем телеграм-канале он добавил, что если раньше глава внешнеполитического ведомства постеснялся бы сказать нечто подобное, то сегодня это стало новой закономерностью. При этом тот факт, что Украины во времена монголо-татарского ига не существовало, западных политиков не особо заботит."Им достаточно повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры. Образование стало одной из первых жертв неолиберальной революции на Западе. В отличие от XX века, для политического успеха оно уже не требуется", — отметил член Совета Федерации.Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, заявила: "Украина — гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше — от монголов до татар. Они страдали от голода, устроенного государством. Их устойчивости хватает с избытком. Если им придется, то они будут воевать, чтобы защитить свою страну".Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20211216/rusofobiya-1763980865.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/ukraina-1767358822.html

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