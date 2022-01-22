Глава МИД Британии опозорилась, рассказывая о "великой истории" Украины

13:06 22.01.2022 (обновлено: 13:56 22.01.2022)
"Слышала звон..." Пушков высмеял главу МИД Британии за слова об Украине
Сенатор Пушков: слова главы МИД Великобритании Трасс об Украине — новая закономерность
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Украина "знавала нашествия от монголов до татар", говорит о плохой образованности западных политиков, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По словам члена Совфеда, слова Трасс доказывают лишь то, что она "не одолела трассу истории".
"Слышала звон, да не знает, где он", — написал Пушков в твиттере.
В своем телеграм-канале он добавил, что если раньше глава внешнеполитического ведомства постеснялся бы сказать нечто подобное, то сегодня это стало новой закономерностью. При этом тот факт, что Украины во времена монголо-татарского ига не существовало, западных политиков не особо заботит.
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"Им достаточно повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры. Образование стало одной из первых жертв неолиберальной революции на Западе. В отличие от XX века, для политического успеха оно уже не требуется", — отметил член Совета Федерации.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, заявила: "Украина — гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше — от монголов до татар. Они страдали от голода, устроенного государством. Их устойчивости хватает с избытком. Если им придется, то они будут воевать, чтобы защитить свою страну".
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.