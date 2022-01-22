https://ria.ru/20220122/ukraina-1769037132.html
На Украине разработают специальный мессенджер для военных
На Украине разработают специальный мессенджер для военных - РИА Новости, 22.01.2022
На Украине разработают специальный мессенджер для военных
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины работает над созданием мессенджера "Розмова" ("Разговор"), который будет использоваться... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:06
2022-01-22T11:06
2022-01-22T11:06
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины работает над созданием мессенджера "Розмова" ("Разговор"), который будет использоваться украинскими военными, сообщил глава ведомства Юрий Щиголь."Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер – "Розмова". Его сделали своими силами программисты из разных регионов. Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, потом решат, будут ли его предлагать военным", - заявил Щеголь в интервью изданию Forbes.По его словам, украинским военным не рекомендуется пользоваться социальными сетями. Вместо этого им предлагают швейцарский мессенджер Threema, ставший популярным два-три года назад.
https://ria.ru/20220122/donbass-1769033575.html
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в мире, украина, forbes
На Украине разработают специальный мессенджер для военных
На Украине разработают мессенджер "Розмова" для военных