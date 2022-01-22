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"Это вам за Россию": Украина и Британия решили унизить Германию на весь мир
На Украине рассказали, какое "унижение" подготовили для Германии - РИА Новости, 22.01.2022
"Это вам за Россию": Украина и Британия решили унизить Германию на весь мир
Новые поставки оружия из Британии на Украину в обход Германии станут "унижением" для Берлина, написал в статье для "Главреда" руководитель политических программ РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T03:55
2022-01-22T15:38
в мире
украина
дания
германия
великобритания
дмитрий песков
нато
юрий романенко
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Новые поставки оружия из Британии на Украину в обход Германии станут "унижением" для Берлина, написал в статье для "Главреда" руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.Автор публикации считает неслучайным прецедент, когда самолеты ВВС Великобритании облетели небо над ФРГ. По его словам, украинское руководство заранее разработало маршрут для получения вооружений, договорившись использовать воздушное пространство Швеции, Дании и Польши.Политолог уверен, что немцы не запрещали британцам лететь через свою территорию.Романенко также заявил о "легализации" маршрута в Прибалтике для получения американского оружия.Ранее Великобритания поставила Украине легкие противотанковые средства. По словам главы британского Минобороны Бена Уоллеса, полученные Киевом вооружения предназначаются для "самообороны" и не представляют угрозы для России.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220122/oruzhie-1769013724.html
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в мире, украина, дания, германия, великобритания, дмитрий песков, нато, юрий романенко, прибалтика, россия, бен уоллес
03:55 22.01.2022 (обновлено: 15:38 22.01.2022)
 
На Украине рассказали, какое "унижение" подготовили для Германии

Политолог Романенко: поставки оружия Украине в обход Германии станут унижением для Берлина

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Новые поставки оружия из Британии на Украину в обход Германии станут "унижением" для Берлина, написал в статье для "Главреда" руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.
Автор публикации считает неслучайным прецедент, когда самолеты ВВС Великобритании облетели небо над ФРГ. По его словам, украинское руководство заранее разработало маршрут для получения вооружений, договорившись использовать воздушное пространство Швеции, Дании и Польши.

"Если будут новые поставки из Британии и Германию опять будут облетать — это откровенное унижение для Берлина", — считает Романенко.

Политолог уверен, что немцы не запрещали британцам лететь через свою территорию.

"Им и русским специально показали, что решение есть и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят все необходимое", — заключил автор.

Романенко также заявил о "легализации" маршрута в Прибалтике для получения американского оружия.
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Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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