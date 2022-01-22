"Это вам за Россию": Украина и Британия решили унизить Германию на весь мир

03:55 22.01.2022 (обновлено: 15:38 22.01.2022)
На Украине рассказали, какое "унижение" подготовили для Германии
Политолог Романенко: поставки оружия Украине в обход Германии станут унижением для Берлина
© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Новые поставки оружия из Британии на Украину в обход Германии станут "унижением" для Берлина, написал в статье для "Главреда" руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.
"Если будут новые поставки из Британии и Германию опять будут облетать — это откровенное унижение для Берлина", — считает Романенко.
Политолог уверен, что немцы не запрещали британцам лететь через свою территорию.
"Им и русским специально показали, что решение есть и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят все необходимое", — заключил автор.
Романенко также заявил о "легализации" маршрута в Прибалтике для получения американского оружия.
Ранее Великобритания поставила Украине легкие противотанковые средства. По словам главы британского Минобороны Бена Уоллеса, полученные Киевом вооружения предназначаются для "самообороны" и не представляют угрозы для России.
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.