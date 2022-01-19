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Британия поставила Украине тысячи легких противотанковых ракет
Британия поставила Украине тысячи легких противотанковых ракет - РИА Новости, 19.01.2022
Британия поставила Украине тысячи легких противотанковых ракет
Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет, сообщил в среду заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:13
2022-01-19T13:16
в мире
оружие
вооружение
украина
великобритания
минобороны великобритании
бен уоллес
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ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет, сообщил в среду заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи.Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны"."Мы направили украинским вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет… Украинцы - гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны", - заявил Хиппи в эфире радио LBC.
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в мире, оружие, вооружение, украина, великобритания, минобороны великобритании, бен уоллес
13:13 19.01.2022 (обновлено: 13:16 19.01.2022)
 
Британия поставила Украине тысячи легких противотанковых ракет

Замглавы Минобороны Британии Хиппи: страна поставила Украине тысячи противотанковых ракет

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
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ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет, сообщил в среду заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи.
Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны".
"Мы направили украинским вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет… Украинцы - гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны", - заявил Хиппи в эфире радио LBC.
Кремль - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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В миреОружиеВооружениеУкраинаВеликобританияМинобороны ВеликобританииБен Уоллес
 
 
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