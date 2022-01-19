https://ria.ru/20220119/rakety-1768538053.html

Британия поставила Украине тысячи легких противотанковых ракет

Британия поставила Украине тысячи легких противотанковых ракет - РИА Новости, 19.01.2022

Британия поставила Украине тысячи легких противотанковых ракет

Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет, сообщил в среду заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:13

2022-01-19T13:13

2022-01-19T13:16

в мире

оружие

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минобороны великобритании

бен уоллес

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ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет, сообщил в среду заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи.Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны"."Мы направили украинским вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет… Украинцы - гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны", - заявил Хиппи в эфире радио LBC.

https://ria.ru/20220119/raznoglasiya-1768535321.html

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