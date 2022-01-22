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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220122/stolitsa-1769047517.html
Каунас официально стал культурной столицей Европы 2022 года
Каунас официально стал культурной столицей Европы 2022 года - РИА Новости, 22.01.2022
Каунас официально стал культурной столицей Европы 2022 года
В литовском Каунасе состоится торжественная церемония по случаю вступления города в права Культурной столицы Европы 2022 года, мероприятие посетит глава ЮНЕСКО... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:15
2022-01-22T13:15
культура
в мире
люксембург (государство)
европа
евросоюз
еврокомиссия
клайпеда
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В литовском Каунасе состоится торжественная церемония по случаю вступления города в права Культурной столицы Европы 2022 года, мероприятие посетит глава ЮНЕСКО Одри Азулай, сообщает портал ELTA."По приглашению президента Литвы Гитанаса Науседы открытие проекта "Каунас и каунасский район – Культурная столица Европы 2022" посетит генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай… Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вынуждены были отменить свои визиты из-за COVID-19, они выступят перед участниками и организаторами мероприятия по видеосвязи", - говорится в сообщении.На выходных в Каунасе пройдет более 100 различных культурных мероприятий. "Символическим вступлением ко всему проекту станет грандиозная церемония открытия "Восстание". Этим впечатляющим шоу музыки, света, изображения и движения официально начнется год титула Культурной столицы Европы", - сообщает ELTA.В марте 2017 года Каунас получил право стать культурной столицей Европы 2022 года. Наряду с ним в конкурсе на почетный титул участвовали еще шесть литовских городов, среди которых Клайпеда, Паланга и Неринга. Также в 2022 году столицей объявлен город Эш-сюр-Альзетт в Люксембурге.Титул культурной столицы Европы присваивается каждый год не более чем одному городу в каждом из двух государств — членов Евросоюза (ЕС). В 2022 году два государства-члена, городам которых предоставлено право получить звание культурной столицы Европы, будут Литва и Люксембург. Конкурс на звание культурной столицы Европы — инициатива Евросоюза, принятая в 1985 году. Каждый год избирается один или несколько городов континента с целью привлечь внимание к его культурному развитию. В 2021 году таким городом был сербский Нови-Сад, а в 2023 году станет венгерский Веспрем.
https://ria.ru/20220121/litva-1769009223.html
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в мире, люксембург (государство), европа, евросоюз, еврокомиссия, клайпеда, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросовет, гитанас науседа
13:15 22.01.2022
 
Каунас официально стал культурной столицей Европы 2022 года

Литовский город Каунас официально стал культурной столицей Европы 2022 года

© Depositphotos / AfotoeuВид на центр города Каунас в Литве
Вид на центр города Каунас в Литве - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Depositphotos / Afotoeu
Вид на центр города Каунас в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В литовском Каунасе состоится торжественная церемония по случаю вступления города в права Культурной столицы Европы 2022 года, мероприятие посетит глава ЮНЕСКО Одри Азулай, сообщает портал ELTA.
"По приглашению президента Литвы Гитанаса Науседы открытие проекта "Каунас и каунасский район – Культурная столица Европы 2022" посетит генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай… Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вынуждены были отменить свои визиты из-за COVID-19, они выступят перед участниками и организаторами мероприятия по видеосвязи", - говорится в сообщении.
На выходных в Каунасе пройдет более 100 различных культурных мероприятий. "Символическим вступлением ко всему проекту станет грандиозная церемония открытия "Восстание". Этим впечатляющим шоу музыки, света, изображения и движения официально начнется год титула Культурной столицы Европы", - сообщает ELTA.
В марте 2017 года Каунас получил право стать культурной столицей Европы 2022 года. Наряду с ним в конкурсе на почетный титул участвовали еще шесть литовских городов, среди которых Клайпеда, Паланга и Неринга. Также в 2022 году столицей объявлен город Эш-сюр-Альзетт в Люксембурге.
Титул культурной столицы Европы присваивается каждый год не более чем одному городу в каждом из двух государств — членов Евросоюза (ЕС). В 2022 году два государства-члена, городам которых предоставлено право получить звание культурной столицы Европы, будут Литва и Люксембург. Конкурс на звание культурной столицы Европы — инициатива Евросоюза, принятая в 1985 году. Каждый год избирается один или несколько городов континента с целью привлечь внимание к его культурному развитию. В 2021 году таким городом был сербский Нови-Сад, а в 2023 году станет венгерский Веспрем.
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Вчера, 23:46
Еврокомиссар раскритиковала Литву
 
КультураВ миреЛюксембург (государство)ЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияКлайпедаУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельЕвросоветГитанас Науседа
 
 
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