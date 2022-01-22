https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769047343.html
В Совфеде прокомментировали проект санкций США
В Совфеде прокомментировали проект санкций США - РИА Новости, 22.01.2022
В Совфеде прокомментировали проект санкций США
Внесённая в палате представителей США новая инициатива об антироссийских санкциях, направленная, в частности, против президента РФ Владимира Путина, говорит о... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:13
2022-01-22T13:13
2022-01-22T13:13
владимир путин
санкции в отношении россии
сергей цеков
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Внесённая в палате представителей США новая инициатива об антироссийских санкциях, направленная, в частности, против президента РФ Владимира Путина, говорит о том, что американские парламентарии хотят, чтобы российско-американские отношения были разорваны, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Председатель международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс ранее предложил рассмотреть инициативу о санкциях против РФ, не дожидаясь голосования по похожему документу в сенате. Проект предполагает санкции против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента РФ и других представителей руководства."Они предлагают ввести санкции против президента России? Тогда они могут сразу предложить разорвать российско-американские отношения. На самом высоком уровне у нас уже было объявлено, что подобные санкции приведут к такому разрыву. Видимо, американские политики этого желают", - заявил Цеков РИА Новости.По его словам, американская политическая верхушка не может "ни дня прожить" без санкций, это их перманентное состояние. "Они живут в состоянии постоянной угрозы России. Наша страна должна это учитывать и уже учитывает", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769046872.html
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владимир путин, санкции в отношении россии, сергей цеков, северный поток — 2, россия
В Совфеде прокомментировали проект санкций США
Сенатор Цеков заявил, что американские конгрессмены хотят разорвать отношения с Россией