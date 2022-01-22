https://ria.ru/20220122/ryba-1769059783.html

Правительство закрепило словосочетание "рыбная продукция" в правовых актах

Правительство закрепило словосочетание "рыбная продукция" в правовых актах - РИА Новости, 22.01.2022

Правительство закрепило словосочетание "рыбная продукция" в правовых актах

Правительство РФ одобрило проект постановления о замене слов "рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов" словами "рыбная продукция" в ряде... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T15:36

2022-01-22T15:36

2022-01-22T15:36

правительство рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект постановления о замене слов "рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов" словами "рыбная продукция" в ряде нормативно-правовых актов для соответствия тексту закона о рыболовстве, сообщается на сайте кабмина.Проект был одобрен в рамках рассмотрения вопроса "о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и положение о Федеральном агентстве по рыболовству)"."Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Уточняется, что проект постановления разработан в целях приведения актов в соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

https://rsport.ria.ru/20220108/ryba-1766907650.html

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правительство рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия