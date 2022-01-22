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Правительство закрепило словосочетание "рыбная продукция" в правовых актах
Правительство закрепило словосочетание "рыбная продукция" в правовых актах - РИА Новости, 22.01.2022
Правительство закрепило словосочетание "рыбная продукция" в правовых актах
Правительство РФ одобрило проект постановления о замене слов "рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов" словами "рыбная продукция" в ряде... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T15:36
2022-01-22T15:36
правительство рф
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россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект постановления о замене слов "рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов" словами "рыбная продукция" в ряде нормативно-правовых актов для соответствия тексту закона о рыболовстве, сообщается на сайте кабмина.Проект был одобрен в рамках рассмотрения вопроса "о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и положение о Федеральном агентстве по рыболовству)"."Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Уточняется, что проект постановления разработан в целях приведения актов в соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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правительство рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
15:36 22.01.2022
 
Правительство закрепило словосочетание "рыбная продукция" в правовых актах

Правительство одобрило закрепление словосочетания "рыбная продукция" в правовых актах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдел с рыбными консервами в супермаркете
Отдел с рыбными консервами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Отдел с рыбными консервами в супермаркете
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект постановления о замене слов "рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов" словами "рыбная продукция" в ряде нормативно-правовых актов для соответствия тексту закона о рыболовстве, сообщается на сайте кабмина.
Проект был одобрен в рамках рассмотрения вопроса "о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и положение о Федеральном агентстве по рыболовству)".
"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект постановления разработан в целях приведения актов в соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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