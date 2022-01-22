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В Петербурге ликвидировали открытое горение в офисе над кассами метро
В Петербурге ликвидировали открытое горение в офисе над кассами метро - РИА Новости, 22.01.2022
В Петербурге ликвидировали открытое горение в офисе над кассами метро
Открытое горение в офисном помещении над кассовым залом метро "Старая деревня" в Петербурге ликвидировали, сообщили в городском ГУМЧС. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T18:01
2022-01-22T18:01
2022-01-22T18:01
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Открытое горение в офисном помещении над кассовым залом метро "Старая деревня" в Петербурге ликвидировали, сообщили в городском ГУМЧС.В субботу в 16.50 была закрыта станция "Старая деревня" Петербургского метро, на втором этаже административного здания над кассовым залом возникло задымление.Как информирует ГУМЧС, в административном здании на втором этаже в офисе площадью 25 квадратных метров горела обстановка на площади 20 квадратных метров."В 17.16 локализация пожара, в 17.17 ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлекались восемь единиц техники МЧС и 35 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге ликвидировали открытое горение в офисе над кассами метро
В Петербурге потушили пожар в офисе над кассами станции метро "Старая деревня"