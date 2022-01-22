В Совфеде прокомментировали слова о военных мерах США против России
В Совфеде заявление о возможных военных мерах против России назвали безответственным
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о возможных мерах США против России в случае эскалации вокруг Украины является абсолютно безответственным и вредным в сложившейся ситуации, однако вряд ли такие меры будут осуществлены, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Это абсолютно безответственное, абсолютно вредное в сложившейся ситуации заявление для всех, и в первую очередь - для самих США", - сказал Цеков.
Вместе с тем, убеждён сенатор, дальше слов дело здесь не пойдёт. "Конечно, США не пойдут на такие действия, не эти представители при ООН определяют вопросы войны и мира", - заявил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее подчеркивали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
21 октября 2021, 23:42НАТО реализует пакет военных мер в ответ на "угрозу" России, заявил генсек