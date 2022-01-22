https://ria.ru/20220122/plan-1769038663.html
Правительство утвердило план мер для борьбы с "омикроном"
Правительство утвердило план мер для борьбы с "омикроном" - РИА Новости, 22.01.2022
Правительство утвердило план мер для борьбы с "омикроном"
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу дополнительных мер, связанных с распространением "омикрона" в России, информирует пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:31
2022-01-22T11:31
2022-01-22T13:59
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу дополнительных мер, связанных с распространением "омикрона" в России, информирует пресс-служба кабмина."Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19", — говорится в пресс-релизе.Так, региональным министерствам здравоохранения поручили проанализировать результаты оценки качества помощи больным — экспертизы, которую ранее должны были провести Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и страховщики. Минздраву совместно с Минцифры кабмин поручил до 24 января доработать нормативы по количеству операторов на линии 122. На работу специалистов кол-центров будут ежемесячно выделять не менее 300 миллионов бюджетных рублей. Правительство также поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен на ПЦР-тестирование.Документ обсуждали на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением инфекции, прошедшем 18 января. Мишустин поручил главам региона обеспечить его исполнение.
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общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:31 22.01.2022 (обновлено: 13:59 22.01.2022)
Правительство утвердило план мер для борьбы с "омикроном"
Правительство России утвердило план мер для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу дополнительных мер, связанных с распространением "омикрона" в России, информирует пресс-служба
кабмина.
"Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19", — говорится в пресс-релизе.
Так, региональным министерствам здравоохранения поручили проанализировать результаты оценки качества помощи больным — экспертизы, которую ранее должны были провести Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и страховщики.
Минздраву совместно с Минцифры кабмин поручил до 24 января доработать нормативы по количеству операторов на линии 122. На работу специалистов кол-центров будут ежемесячно выделять не менее 300 миллионов бюджетных рублей.
Правительство также поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС
) проверить обоснованность цен на ПЦР-тестирование.
Документ обсуждали на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением инфекции, прошедшем 18 января. Мишустин поручил главам региона обеспечить его исполнение.