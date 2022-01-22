https://ria.ru/20220122/plan-1769038663.html

Правительство утвердило план мер для борьбы с "омикроном"

Правительство утвердило план мер для борьбы с "омикроном" - РИА Новости, 22.01.2022

Правительство утвердило план мер для борьбы с "омикроном"

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу дополнительных мер, связанных с распространением "омикрона" в России, информирует пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T11:31

2022-01-22T11:31

2022-01-22T13:59

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу дополнительных мер, связанных с распространением "омикрона" в России, информирует пресс-служба кабмина."Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19", — говорится в пресс-релизе.Так, региональным министерствам здравоохранения поручили проанализировать результаты оценки качества помощи больным — экспертизы, которую ранее должны были провести Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и страховщики. Минздраву совместно с Минцифры кабмин поручил до 24 января доработать нормативы по количеству операторов на линии 122. На работу специалистов кол-центров будут ежемесячно выделять не менее 300 миллионов бюджетных рублей. Правительство также поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен на ПЦР-тестирование.Документ обсуждали на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением инфекции, прошедшем 18 января. Мишустин поручил главам региона обеспечить его исполнение.

https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769018416.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса