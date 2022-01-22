https://ria.ru/20220122/peterburg-1769044053.html
В Петербурге приостановили работу 20 кафе и баров
В Петербурге приостановили работу 20 кафе и баров - РИА Новости, 22.01.2022
В Петербурге приостановили работу 20 кафе и баров
Правоохранители провели рейд по кафе и барам, нарушавшим антиковидных ограничения в Петербурге, приостановлена деятельность 20 заведений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:34
2022-01-22T12:34
2022-01-22T14:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Правоохранители провели рейд по кафе и барам, нарушавшим антиковидных ограничения в Петербурге, приостановлена деятельность 20 заведений, сообщает пресс-служба городского управления СК."В ночь с 21 на 22 января следователями при участии сотрудников полиции, сотрудников профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии проведены осмотры 20 заведений, оказывающих услуги общественного питания населению... Деятельность вышеуказанных заведений временно приостановлена", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил)."Установлено, что заведения осуществляют свою деятельность в ночное время, без QR-кодов. В отношении 103 физических лиц, находящихся в помещениях указанных заведений, составлены протоколы об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.В отношении юридических лиц составлено 32 протокола об административных правонарушениях.В ходе осмотров заведений общепита изъяты мобильные телефоны, компьютеры, видеорегистраторы, кассовые аппараты.
https://radiosputnik.ria.ru/20220121/koronavirus-1768951187.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:34 22.01.2022 (обновлено: 14:52 22.01.2022)
В Петербурге приостановили работу 20 кафе и баров
В Санкт-Петербурге приостановили работу 20 кафе и баров за нарушения антиковидных мер