https://ria.ru/20220122/pensiya-1769014998.html

Пенсия в 50 лет? В ПФР сообщили приятную новость для женщин

В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет - РИА Новости, 22.01.2022

Пенсия в 50 лет? В ПФР сообщили приятную новость для женщин

Пенсионный Фонд России (ПФР) подробно рассказал в своей группе в соцсети "ВКонтакте" об условиях для досрочного выхода на пенсию для многодетных мам. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T03:03

2022-01-22T03:03

2022-01-22T03:44

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пенсионный Фонд России (ПФР) подробно рассказал в своей группе в соцсети "ВКонтакте" об условиях для досрочного выхода на пенсию для многодетных мам.В ведомстве уточнили, что россиянки с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии нужного стажа.В Пенсионном фонде добавили, что если женщина воспитывает троих детей, то она может выйти на пенсию в 57 лет, а мама четверых детей — в 56 лет.Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова пояснила агентству "Прайм", что помимо многодетных мам возможностью досрочного выхода на пенсию обладают предпенсионеры с большим стажем работы и безработные предпенсионеры.

https://ria.ru/20220105/pensii-1766453779.html

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общество, пенсия, пенсионный фонд рф, россия