https://ria.ru/20220122/pensiya-1769014998.html
Пенсия в 50 лет? В ПФР сообщили приятную новость для женщин
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет - РИА Новости, 22.01.2022
Пенсия в 50 лет? В ПФР сообщили приятную новость для женщин
Пенсионный Фонд России (ПФР) подробно рассказал в своей группе в соцсети "ВКонтакте" об условиях для досрочного выхода на пенсию для многодетных мам. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T03:03
2022-01-22T03:03
2022-01-22T03:44
общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пенсионный Фонд России (ПФР) подробно рассказал в своей группе в соцсети "ВКонтакте" об условиях для досрочного выхода на пенсию для многодетных мам.В ведомстве уточнили, что россиянки с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии нужного стажа.В Пенсионном фонде добавили, что если женщина воспитывает троих детей, то она может выйти на пенсию в 57 лет, а мама четверых детей — в 56 лет.Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова пояснила агентству "Прайм", что помимо многодетных мам возможностью досрочного выхода на пенсию обладают предпенсионеры с большим стажем работы и безработные предпенсионеры.
https://ria.ru/20220105/pensii-1766453779.html
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общество, пенсия, пенсионный фонд рф, россия
03:03 22.01.2022 (обновлено: 03:44 22.01.2022)
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет
ПФР: россиянки с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии нужного стажа