https://ria.ru/20211021/pensiya-1755500434.html
Как досрочной выйти на пенсию
Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию - РИА Новости, 21.10.2021
Как досрочной выйти на пенсию
Возможностью досрочного выхода на пенсию обладают предпенсионеры с большим стажем работы, безработные предпенсионеры, а также многодетные женщины, рассказывает... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T03:18
2021-10-21T03:18
2021-10-21T05:07
общество
рэу имени г. в. плеханова
россия
юлия финогенова
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Возможностью досрочного выхода на пенсию обладают предпенсионеры с большим стажем работы, безработные предпенсионеры, а также многодетные женщины, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Предпенсионерами с большим стажем работы считаются мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно, имеющие стаж 42 и 37 лет. Безработные предпенсионеры также могут выйти на пенсию досрочно, если они не имеют возможности трудоустроиться, им до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет, если они имеют стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также необходимое количество пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году – 21 балл; в 2022 году- 23,4 балла).Досрочная пенсия полагается и многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми, имеющие не менее 15 лет страхового стажа. Так, при наличии трех детей можно выйти на пенсию на три года раньше, а при наличии четырех детей - на четыре года, отметила эксперт.
https://ria.ru/20211012/pensiya-1754214708.html
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общество, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова
03:18 21.10.2021 (обновлено: 05:07 21.10.2021)
Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
Эксперт Финогенова заявила о праве предпенсионера с большим стажем уйти на пенсию досрочно