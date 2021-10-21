https://ria.ru/20211021/pensiya-1755500434.html

Как досрочной выйти на пенсию

Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию - РИА Новости, 21.10.2021

Как досрочной выйти на пенсию

Возможностью досрочного выхода на пенсию обладают предпенсионеры с большим стажем работы, безработные предпенсионеры, а также многодетные женщины, рассказывает... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T03:18

2021-10-21T03:18

2021-10-21T05:07

общество

рэу имени г. в. плеханова

россия

юлия финогенова

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Возможностью досрочного выхода на пенсию обладают предпенсионеры с большим стажем работы, безработные предпенсионеры, а также многодетные женщины, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Предпенсионерами с большим стажем работы считаются мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно, имеющие стаж 42 и 37 лет. Безработные предпенсионеры также могут выйти на пенсию досрочно, если они не имеют возможности трудоустроиться, им до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет, если они имеют стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также необходимое количество пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году – 21 балл; в 2022 году- 23,4 балла).Досрочная пенсия полагается и многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми, имеющие не менее 15 лет страхового стажа. Так, при наличии трех детей можно выйти на пенсию на три года раньше, а при наличии четырех детей - на четыре года, отметила эксперт.

https://ria.ru/20211012/pensiya-1754214708.html

россия

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общество, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова