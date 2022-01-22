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Омикрон-штамм может остановить пандемию уже летом
"Омикрон" может остановить пандемию, заявил инфекционист - РИА Новости, 22.01.2022
Омикрон-штамм может остановить пандемию уже летом
Пандемия коронавируса может закончиться к лету, возможно, что появление "омикрона" — это признак ее конца, заявил РИА Новости главный инфекционист Федерального... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T03:46
2022-01-22T03:46
2022-01-22T03:46
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пандемия коронавируса может закончиться к лету, возможно, что появление "омикрона" — это признак ее конца, заявил РИА Новости главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.Он отметил, что какая-то часть населения переболеет "омикроном" бессимптомно и даже не заметит этого. Уже сейчас отмечается достаточно большой рост числа заболевших, однако больницы не переполнены, это говорит о том, что он не такой тяжелый, как "дельта"-штамм, пояснил Никифоров.
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общество, москва, здоровье, владимир никифоров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
"Омикрон" может остановить пандемию, заявил инфекционист
Инфекционист Никифоров: появление "омикрона" может стать признаком скорого конца пандемии