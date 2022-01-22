https://ria.ru/20220122/pandemiya-1769016286.html

Омикрон-штамм может остановить пандемию уже летом

"Омикрон" может остановить пандемию, заявил инфекционист - РИА Новости, 22.01.2022

Омикрон-штамм может остановить пандемию уже летом

Пандемия коронавируса может закончиться к лету, возможно, что появление "омикрона" — это признак ее конца, заявил РИА Новости главный инфекционист Федерального... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T03:46

2022-01-22T03:46

2022-01-22T03:46

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пандемия коронавируса может закончиться к лету, возможно, что появление "омикрона" — это признак ее конца, заявил РИА Новости главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.Он отметил, что какая-то часть населения переболеет "омикроном" бессимптомно и даже не заметит этого. Уже сейчас отмечается достаточно большой рост числа заболевших, однако больницы не переполнены, это говорит о том, что он не такой тяжелый, как "дельта"-штамм, пояснил Никифоров.

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