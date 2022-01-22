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В Саратовской области выявили первые два случая заражения "омикроном"

В Саратовской области выявили первые два случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 22.01.2022

В Саратовской области выявили первые два случая заражения "омикроном"

Первые два случая штамма коронавируса "омикрон" выявили в Саратовской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T11:22

2022-01-22T11:22

2022-01-22T11:35

распространение коронавируса

саратовская область

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Первые два случая штамма коронавируса "омикрон" выявили в Саратовской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале."В Саратовской области зафиксировано два случая заболевания COVID-19, ассоциированных с штаммом "омикрон". Он выявлен у лиц, не выезжавших за пределы региона. Один случай у жителя из числа работающего населения, второй - у пенсионера. Граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.Уточняется, что лица, контактировавшие с заболевшими, протестированы и взяты под медицинское наблюдение.

саратовская область

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