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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220122/omikron-1769037854.html
В Саратовской области выявили первые два случая заражения "омикроном"
В Саратовской области выявили первые два случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 22.01.2022
В Саратовской области выявили первые два случая заражения "омикроном"
Первые два случая штамма коронавируса "омикрон" выявили в Саратовской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:22
2022-01-22T11:35
распространение коронавируса
саратовская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Первые два случая штамма коронавируса "омикрон" выявили в Саратовской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале."В Саратовской области зафиксировано два случая заболевания COVID-19, ассоциированных с штаммом "омикрон". Он выявлен у лиц, не выезжавших за пределы региона. Один случай у жителя из числа работающего населения, второй - у пенсионера. Граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.Уточняется, что лица, контактировавшие с заболевшими, протестированы и взяты под медицинское наблюдение.
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саратовская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
11:22 22.01.2022 (обновлено: 11:35 22.01.2022)
 
В Саратовской области выявили первые два случая заражения "омикроном"

В Саратовской области выявили первые два случая заражения омикроном-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Первые два случая штамма коронавируса "омикрон" выявили в Саратовской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале.
Саратовской области зафиксировано два случая заболевания COVID-19, ассоциированных с штаммом "омикрон". Он выявлен у лиц, не выезжавших за пределы региона. Один случай у жителя из числа работающего населения, второй - у пенсионера. Граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Уточняется, что лица, контактировавшие с заболевшими, протестированы и взяты под медицинское наблюдение.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаСаратовская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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