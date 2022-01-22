https://ria.ru/20220122/omikron-1769036494.html
Этот завтрак станет спасением от "омикрона"
Названы продукты, защищающие иммунитет от "омикрона" - РИА Новости, 22.01.2022
Этот завтрак станет спасением от "омикрона"
Жиры животного происхождения, например сало и масло гхи, помогают поддерживать иммунную систему, что очень актуально во время распространения омикрон-штамма... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:59
2022-01-22T10:59
2022-01-22T13:50
распространение коронавируса
общество
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юар
маргарита королева
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Жиры животного происхождения, например сало и масло гхи, помогают поддерживать иммунную систему, что очень актуально во время распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказала доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства и диетолог Маргарита Королева.Врач посоветовала добавить животные жиры в утренний прием пищи, чтобы поддержать в организме щелочную среду, снижающую активность вирусов и бактерий."Одна из главных функций животных жиров в организме — дыхательная. Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом, в основе которого более 90% насыщенных жиров. Качество же сурфактанта определяет воздушность легких, безупречность газообмена и оксигенации организма. Липидная мантия каждой клетки, то есть ее клеточная мембрана, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет, что не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться", — объяснила она.Также Королева отметила, что животные жиры — источник витамина А, стимулирующего выработку клеток, убивающих вредоносные бактерии и вирусы, и витамина Е, который имеет свойства антиоксиданта.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
https://radiosputnik.ria.ru/20220122/pandemiya-1769034534.html
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общество, ботсвана, юар, маргарита королева, россия, коронавирус covid-19
10:59 22.01.2022 (обновлено: 13:50 22.01.2022)
Названы продукты, защищающие иммунитет от "омикрона"
Диетолог Королева: добавление животных жиров в рацион защитит иммунитет от "омикрона"