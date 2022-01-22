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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220122/omikron-1769021247.html
50 мутаций. Биолог объяснил, почему от омикрона трудно спастись
У "омикрона" более 50 мутаций, рассказал биолог - РИА Новости, 22.01.2022
50 мутаций. Биолог объяснил, почему от омикрона трудно спастись
Штамм "омикрон" имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса, что, с одной стороны, позволяет ему быстрее проникать в клетки... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T07:56
2022-01-22T07:56
распространение коронавируса
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москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
евгений тоневицкий
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Штамм "омикрон" имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса, что, с одной стороны, позволяет ему быстрее проникать в клетки организма и сокращает инкубационный период, но с другой, вирус теперь предпочитает размножаться в "верхних дыхательных путях", а не в легких, рассказал РИА Новости советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.Он объяснил, что коронавирус, как и большинство других вирусов, представляет собой белковый шарик, который хранит внутри свою генетическую информацию — "инструкцию по сборке". Кроме того, шарик коронавируса покрыт шипами (S-белками), которые помогают ему проникать внутрь клеток.Тоневицкий также описал работу иммунитета, который оберегает организм человека от инфекций. "Некоторые защитные механизмы даются нам с рождения. Ответ врожденного иммунитета на инфекцию развивается очень быстро, в течение нескольких часов, а иногда даже минут. Однако природная защита не способна "учиться" и не всегда способна справиться с инфекцией самостоятельно. Приобретенный иммунитет всегда адаптивный – то есть "обучаемый". Он очень эффективен и состоит из двух звеньев: гуморального и клеточного", — сказал биолог.Гуморальный иммунитет, пояснил Тоневицкий, обеспечивают В-лимфоциты, которые производят антитела, способные связывать вирус или его компоненты и блокировать их активность. Антитела сохраняются в организме длительное время, однако вирус мутирует, и они теряют свою эффективность. Клеточный иммунитет обеспечивают другие клетки — Т-лимфоциты, которые распознают и уничтожают инфицированные вирусом клетки организма, а также помогают B-лимфоцитам. В-клеточный и Т-клеточный иммунитет вырабатываются как во время заболевания, так и при вакцинации, добавил биолог."Доминантный "омикрон" содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок (коронавируса — ред.), а из них больше 10 — на "фрагмент-хищник", которым вирус взаимодействует с "клеткой-жертвой". Причем часть мутаций повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а часть мутаций "прячет" S-белок "омикрона" от антител, которые образовались после болезни или вакцинации. По всей видимости, еще часть мутаций направлены на оптимизацию процессов производства и сборки вирусных копий после проникновения в клетку", — объяснил он.Это привело к тому, что в случае с "омикроном" инкубационный период сократился до 3 дней (против 5 дней у исходного уханьского вируса и 4,5 дней у "дельты"). "Есть и другая особенность, наблюдаемая у "омикрона", которая заключается в его "предпочтении" размножаться в верхних дыхательных путях, не спускаясь в легкие и не нанося значительный ущерб там", — отметил эксперт.
https://ria.ru/20220122/pandemiya-1769016286.html
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общество, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, евгений тоневицкий
07:56 22.01.2022
 
У "омикрона" более 50 мутаций, рассказал биолог

Биолог Тоневицкий: "омикрон" имеет более 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Штамм "омикрон" имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса, что, с одной стороны, позволяет ему быстрее проникать в клетки организма и сокращает инкубационный период, но с другой, вирус теперь предпочитает размножаться в "верхних дыхательных путях", а не в легких, рассказал РИА Новости советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.
Он объяснил, что коронавирус, как и большинство других вирусов, представляет собой белковый шарик, который хранит внутри свою генетическую информацию — "инструкцию по сборке". Кроме того, шарик коронавируса покрыт шипами (S-белками), которые помогают ему проникать внутрь клеток.
"Попав в клетки нашего организма, коронавирус "загружает" свою "инструкцию по сборке" и использует "инфраструктуру" наших клеток, чтобы производить свои бесчисленные копии. Большинство существующих сегодня в мире вакцин, созданных как на основе аденовирусов, так и с использованием РНК (рибонуклеиновая кислота - ред.), способствуют образованию антител против S-белка. После связывания с антителами активность белка блокируется, и вирус не может попасть в клетку", — пояснил эксперт.
Тоневицкий также описал работу иммунитета, который оберегает организм человека от инфекций. "Некоторые защитные механизмы даются нам с рождения. Ответ врожденного иммунитета на инфекцию развивается очень быстро, в течение нескольких часов, а иногда даже минут. Однако природная защита не способна "учиться" и не всегда способна справиться с инфекцией самостоятельно. Приобретенный иммунитет всегда адаптивный – то есть "обучаемый". Он очень эффективен и состоит из двух звеньев: гуморального и клеточного", — сказал биолог.
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Гуморальный иммунитет, пояснил Тоневицкий, обеспечивают В-лимфоциты, которые производят антитела, способные связывать вирус или его компоненты и блокировать их активность. Антитела сохраняются в организме длительное время, однако вирус мутирует, и они теряют свою эффективность. Клеточный иммунитет обеспечивают другие клетки — Т-лимфоциты, которые распознают и уничтожают инфицированные вирусом клетки организма, а также помогают B-лимфоцитам. В-клеточный и Т-клеточный иммунитет вырабатываются как во время заболевания, так и при вакцинации, добавил биолог.
"Доминантный "омикрон" содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок (коронавируса — ред.), а из них больше 10 — на "фрагмент-хищник", которым вирус взаимодействует с "клеткой-жертвой". Причем часть мутаций повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а часть мутаций "прячет" S-белок "омикрона" от антител, которые образовались после болезни или вакцинации. По всей видимости, еще часть мутаций направлены на оптимизацию процессов производства и сборки вирусных копий после проникновения в клетку", — объяснил он.
Это привело к тому, что в случае с "омикроном" инкубационный период сократился до 3 дней (против 5 дней у исходного уханьского вируса и 4,5 дней у "дельты"). "Есть и другая особенность, наблюдаемая у "омикрона", которая заключается в его "предпочтении" размножаться в верхних дыхательных путях, не спускаясь в легкие и не нанося значительный ущерб там", — отметил эксперт.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаЕвгений Тоневицкий
 
 
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