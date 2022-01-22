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Москва ожидает провокаций от США и Киева накануне Олимпиады, заявил МИД

Москва ожидает провокаций от США и Киева накануне Олимпиады, заявил МИД - РИА Новости, 22.01.2022

Москва ожидает провокаций от США и Киева накануне Олимпиады, заявил МИД

Москва ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T19:50

2022-01-22T19:50

2022-01-22T20:51

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломата в КНР сообщил, что председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля.Как написала Захарова в Telegram-канале, материал этого агентства — "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ."Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 года под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия", — подчеркнула Захарова.По словам дипломата, российская сторона ожидает провокаций от "США и ведомого ими киевского режима — как информационных, так, нельзя исключать, и военных"."С них станется, тем более опыт имеется богатый", — добавила она.Как отметила представитель ведомства, Bloomberg не приводит ни российских, ни китайских источников, пусть даже анонимных. Указанный в материале "дипломат в Китае" — это американцы, добавила она. Кроме этого, написала Захарова, агентство не обращалось за подтверждением информации ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией."Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была "напасть". А мы все никак "не нападем". И вот вроде, по их логике, прекрасный момент — Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает <...>, но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле", — подчеркнула она.В августе 2008 года, во время летней пекинской Олимпиады, Грузия при президенте Михаиле Саакашвили начала военную кампанию в Южной Осетии. Тем самым Тбилиси рассчитывал вернуть утерянный с 1992 года контроль над республикой, многие жители которой имели гражданство России. В ответ Москва провела операцию по принуждению Грузии к миру и в конце августа того же года признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии, другой бывшей грузинской автономии. Тбилиси разорвал дипотношения с российской стороной, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров, проводимых с 2012 года в Праге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://rsport.ria.ru/20211210/dengi-1763071131.html

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769080963.html

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