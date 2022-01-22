Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/olimpiada-1769082443.html
Москва ожидает провокаций от США и Киева накануне Олимпиады, заявил МИД
Москва ожидает провокаций от США и Киева накануне Олимпиады, заявил МИД - РИА Новости, 22.01.2022
Москва ожидает провокаций от США и Киева накануне Олимпиады, заявил МИД
Москва ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T19:50
2022-01-22T20:51
в мире
сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768876304_0:375:2973:2047_1920x0_80_0_0_6efa1115446c1e66ec187a43d51ab4c0.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломата в КНР сообщил, что председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля.Как написала Захарова в Telegram-канале, материал этого агентства — "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ."Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 года под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия", — подчеркнула Захарова.По словам дипломата, российская сторона ожидает провокаций от "США и ведомого ими киевского режима — как информационных, так, нельзя исключать, и военных"."С них станется, тем более опыт имеется богатый", — добавила она.Как отметила представитель ведомства, Bloomberg не приводит ни российских, ни китайских источников, пусть даже анонимных. Указанный в материале "дипломат в Китае" — это американцы, добавила она. Кроме этого, написала Захарова, агентство не обращалось за подтверждением информации ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией."Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была "напасть". А мы все никак "не нападем". И вот вроде, по их логике, прекрасный момент — Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает &lt;...&gt;, но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле", — подчеркнула она.В августе 2008 года, во время летней пекинской Олимпиады, Грузия при президенте Михаиле Саакашвили начала военную кампанию в Южной Осетии. Тем самым Тбилиси рассчитывал вернуть утерянный с 1992 года контроль над республикой, многие жители которой имели гражданство России. В ответ Москва провела операцию по принуждению Грузии к миру и в конце августа того же года признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии, другой бывшей грузинской автономии. Тбилиси разорвал дипотношения с российской стороной, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров, проводимых с 2012 года в Праге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://rsport.ria.ru/20211210/dengi-1763071131.html
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
https://ria.ru/20220122/ukraina-1769080963.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768876304_122:346:2390:2047_1920x0_80_0_0_40ab10e2320b025607ef22028f70f1d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
19:50 22.01.2022 (обновлено: 20:51 22.01.2022)
 
Москва ожидает провокаций от США и Киева накануне Олимпиады, заявил МИД

Захарова в ответ на материал Bloomberg: Москва ждет провокаций от США накануне Олимпиады

© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Anna Kudriavtseva
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломата в КНР сообщил, что председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля.
Как написала Захарова в Telegram-канале, материал этого агентства — "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ.
"Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 года под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия", — подчеркнула Захарова.
Логотип зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 10:27Олимпиада 2022
В США поддержат компании, которые откажутся спонсировать Олимпиаду в Пекине
По словам дипломата, российская сторона ожидает провокаций от "США и ведомого ими киевского режима — как информационных, так, нельзя исключать, и военных".
"С них станется, тем более опыт имеется богатый", — добавила она.
Как отметила представитель ведомства, Bloomberg не приводит ни российских, ни китайских источников, пусть даже анонимных. Указанный в материале "дипломат в Китае" — это американцы, добавила она. Кроме этого, написала Захарова, агентство не обращалось за подтверждением информации ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией.
"Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была "напасть". А мы все никак "не нападем". И вот вроде, по их логике, прекрасный момент — Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает <...>, но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле", — подчеркнула она.
Мужчина идет по дороге во Флоренсе, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
08:00
Сверхдержава, которая заигралась
В августе 2008 года, во время летней пекинской Олимпиады, Грузия при президенте Михаиле Саакашвили начала военную кампанию в Южной Осетии. Тем самым Тбилиси рассчитывал вернуть утерянный с 1992 года контроль над республикой, многие жители которой имели гражданство России. В ответ Москва провела операцию по принуждению Грузии к миру и в конце августа того же года признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии, другой бывшей грузинской автономии. Тбилиси разорвал дипотношения с российской стороной, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров, проводимых с 2012 года в Праге.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
19:32
МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение
 
В миреСШАМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
Лента новостейМолния
Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в СербииПосольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе