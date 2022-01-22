https://ria.ru/20220122/moskva-1769046117.html

Московские службы в круглосуточном режиме чистят город от снега

Московские службы в круглосуточном режиме чистят город от снега - РИА Новости, 22.01.2022

Московские службы в круглосуточном режиме чистят город от снега

Городские службы Москвы в круглосуточном режиме чистят город от снега, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:55

2022-01-22T12:55

2022-01-22T12:55

общество

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме чистят город от снега, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в городе минус 3-5 градусов, продолжается сильный снегопад. В круглосуточном режиме идут работы по уборке от снега улиц, дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, погрузке и вывозу снега", - говорится в сообщении.Уточняется, что в 12 часов начнётся очередное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

https://ria.ru/20220120/snegopad-1768815394.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы