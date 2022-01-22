https://ria.ru/20220122/moskva-1769046117.html
Московские службы в круглосуточном режиме чистят город от снега
Московские службы в круглосуточном режиме чистят город от снега - РИА Новости, 22.01.2022
Московские службы в круглосуточном режиме чистят город от снега
Городские службы Москвы в круглосуточном режиме чистят город от снега, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:55
2022-01-22T12:55
2022-01-22T12:55
общество
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767149970_0:263:3069:1989_1920x0_80_0_0_ef1f1833d223cca78201c014cdfa6479.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме чистят город от снега, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в городе минус 3-5 градусов, продолжается сильный снегопад. В круглосуточном режиме идут работы по уборке от снега улиц, дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, погрузке и вывозу снега", - говорится в сообщении.Уточняется, что в 12 часов начнётся очередное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
https://ria.ru/20220120/snegopad-1768815394.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767149970_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_24f539d9c95e1511bd261c403719e806.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы
Московские службы в круглосуточном режиме чистят город от снега
Городские службы Москвы в круглосуточном режиме чистят город от снега