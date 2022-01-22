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Сбербанк предупредил о популярных схемах обмана инвесторов
Сбербанк предупредил о популярных схемах обмана инвесторов - РИА Новости, 22.01.2022
Сбербанк предупредил о популярных схемах обмана инвесторов
Советы в закрытых Telegram-каналах, сайты с предложениями по проверке брокеров и звонки якобы от сотрудников Мосбиржи являются распространенными схемами обмана... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T07:44
2022-01-22T07:44
экономика
общество
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
мошенничество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Советы в закрытых Telegram-каналах, сайты с предложениями по проверке брокеров и звонки якобы от сотрудников Мосбиржи являются распространенными схемами обмана физлиц-инвесторов, говорится в письме Сбербанка, поступившем корреспонденту РИА Новости.Инвестировать в предложения, которые обещают высокий доход, всегда большой риск, напоминают в Сбербанке. При этом доверять стоит информации только из проверенных источников, а если нужна помощь с инвестициями, то лучше обратиться к профессиональным инвестиционным советникам — их перечень есть на сайте Центрального банка.Другой популярной схемой обмана инвесторов являются звонки якобы от сотрудников Мосбиржи с выгодным предложением купить высокодоходные акции. Если инвестор решил заработать на этом предложении, то ему пришлют реквизиты для перевода, однако отправленные деньги будут потеряны.Россиянам, чтобы не попасться на эту удочку мошенников, стоит помнить, что ни в коем случае не стоит переводить деньги по реквизитам от незнакомцев. Кроме того, сотрудники Мосбиржи никогда не звонят инвесторам, а сама площадка не продает ценные бумаги физическим лицам — все взаимодействие происходит через брокеров.Наконец, инвесторов могут подловить в интернете с помощью фишинговых сайтов, которые предлагают проверить брокера. "Вводите название брокерской фирмы на сайте и получаете ответ: "в черном списке". Вас просят оставить контакты, чтобы специалист рассказал, что делать. Затем перезванивают, выведывают реквизиты карты или предлагают перевести деньги на "защищенный счет", — говорится в сообщении.Проверять информацию о брокерах необходимо только на сайте Центрального банка, а свои контакты и другие личные данные не нужно оставлять на неофициальных сайтах, заключили в банке.
https://ria.ru/20220115/investitsii-1767957436.html
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экономика, общество, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, мошенничество
07:44 22.01.2022
 
Сбербанк предупредил о популярных схемах обмана инвесторов

Сбербанк перечислил распространенные схемы обмана физлиц-инвесторов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис Сбера
Офис Сбера - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Советы в закрытых Telegram-каналах, сайты с предложениями по проверке брокеров и звонки якобы от сотрудников Мосбиржи являются распространенными схемами обмана физлиц-инвесторов, говорится в письме Сбербанка, поступившем корреспонденту РИА Новости.
"Вас приглашают в закрытый Telegram-канал, где манипуляторы призывают покупать акции, которые скоро "взлетят". Инвесторы следуют совету — курс актива растет. Мошенники продают свои акции на пике стоимости. Затем курс падает, а инвесторы, которые купили дорогие акции, теряют деньги", — описали схему в банке.
Инвестировать в предложения, которые обещают высокий доход, всегда большой риск, напоминают в Сбербанке. При этом доверять стоит информации только из проверенных источников, а если нужна помощь с инвестициями, то лучше обратиться к профессиональным инвестиционным советникам — их перечень есть на сайте Центрального банка.
Другой популярной схемой обмана инвесторов являются звонки якобы от сотрудников Мосбиржи с выгодным предложением купить высокодоходные акции. Если инвестор решил заработать на этом предложении, то ему пришлют реквизиты для перевода, однако отправленные деньги будут потеряны.
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Россиянам, чтобы не попасться на эту удочку мошенников, стоит помнить, что ни в коем случае не стоит переводить деньги по реквизитам от незнакомцев. Кроме того, сотрудники Мосбиржи никогда не звонят инвесторам, а сама площадка не продает ценные бумаги физическим лицам — все взаимодействие происходит через брокеров.
Наконец, инвесторов могут подловить в интернете с помощью фишинговых сайтов, которые предлагают проверить брокера. "Вводите название брокерской фирмы на сайте и получаете ответ: "в черном списке". Вас просят оставить контакты, чтобы специалист рассказал, что делать. Затем перезванивают, выведывают реквизиты карты или предлагают перевести деньги на "защищенный счет", — говорится в сообщении.
Проверять информацию о брокерах необходимо только на сайте Центрального банка, а свои контакты и другие личные данные не нужно оставлять на неофициальных сайтах, заключили в банке.
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ЭкономикаОбществоМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииМошенничество
 
 
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