https://ria.ru/20220122/mishustin-1769032120.html

Мишустин поручил доработать нормативы по горячей линии 122

Мишустин поручил доработать нормативы по горячей линии 122 - РИА Новости, 22.01.2022

Мишустин поручил доработать нормативы по горячей линии 122

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минцифры доработать нормативы по числу операторов горячей линии 122 с медицинской подготовкой,... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T10:08

2022-01-22T10:08

2022-01-22T10:18

общество

михаил мишустин

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минцифры доработать нормативы по числу операторов горячей линии 122 с медицинской подготовкой, сообщается на сайте кабмина."Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения – 24 января", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220122/ptsr-test-1769031711.html

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общество, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)