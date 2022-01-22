https://ria.ru/20220122/mishustin-1769032120.html
Мишустин поручил доработать нормативы по горячей линии 122
Мишустин поручил доработать нормативы по горячей линии 122 - РИА Новости, 22.01.2022
Мишустин поручил доработать нормативы по горячей линии 122
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минцифры доработать нормативы по числу операторов горячей линии 122 с медицинской подготовкой,... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:08
2022-01-22T10:08
2022-01-22T10:18
общество
михаил мишустин
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минцифры доработать нормативы по числу операторов горячей линии 122 с медицинской подготовкой, сообщается на сайте кабмина."Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения – 24 января", - говорится в сообщении.
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общество, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
10:08 22.01.2022 (обновлено: 10:18 22.01.2022)
Мишустин поручил доработать нормативы по горячей линии 122
Премьер Мишустин поручил доработать нормы по числу операторов линии 122 с медподготовкой