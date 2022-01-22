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В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть" - РИА Новости, 22.01.2022
В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
В Минобороны ФРГ резко осудили слова командующего германским ВМФ Кая-Ахима Шенбаха, что "Крым не вернуть" и что российский президент Владимир Путин "заслуживает РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T21:44
2022-01-22T22:38
в мире
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. В Минобороны ФРГ резко осудили слова командующего германским ВМФ Кая-Ахима Шенбаха, что "Крым не вернуть" и что российский президент Владимир Путин "заслуживает уважения".Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, считает Шенбах, отметивший, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает"."Заявления (вице-адмирала Шенбаха – ред.) по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального министерства обороны", - заявили агентству dpa в пресс-службе Минобороны, комментируя высказывание командующего.Сам Шенбах сообщил в субботу в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.
https://ria.ru/20220122/ukraina-1769080963.html
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в мире, республика крым, германия, минобороны германии, twitter, оон, севастополь, москва, владимир путин, россия
21:44 22.01.2022 (обновлено: 22:38 22.01.2022)
 
В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"

В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС вице-адмирала Шенбаха, что "Крым не вернуть"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. В Минобороны ФРГ резко осудили слова командующего германским ВМФ Кая-Ахима Шенбаха, что "Крым не вернуть" и что российский президент Владимир Путин "заслуживает уважения".
Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, считает Шенбах, отметивший, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает".
"Заявления (вице-адмирала Шенбаха – ред.) по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального министерства обороны", - заявили агентству dpa в пресс-службе Минобороны, комментируя высказывание командующего.
Сам Шенбах сообщил в субботу в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".
РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
19:32
МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение
 
В миреРеспублика КрымГерманияМинобороны ГерманииTwitterООНСевастопольМоскваВладимир ПутинРоссия
 
 
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