21:44 22.01.2022 (обновлено: 22:38 22.01.2022)
В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС вице-адмирала Шенбаха, что "Крым не вернуть"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. В Минобороны ФРГ резко осудили слова командующего германским ВМФ Кая-Ахима Шенбаха, что "Крым не вернуть" и что российский президент Владимир Путин "заслуживает уважения".
Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, считает Шенбах, отметивший, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает".
"Заявления (вице-адмирала Шенбаха – ред.) по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального министерства обороны", - заявили агентству dpa в пресс-службе Минобороны, комментируя высказывание командующего.
Сам Шенбах сообщил в субботу в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".
РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.