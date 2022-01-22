Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769041413.html
В Москве за сутки госпитализировали 1077 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1077 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1077 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 6,7% от числа заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:01
2022-01-22T12:01
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769034974_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c783309f5a33bbf20598cde93f3aaa5.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 6,7% от числа заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве за сутки госпитализировано 6,7% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем."За сутки госпитализированы 1077 человек. На ИВЛ находятся 506 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3 025 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 920 971. Выявлено 16 094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций вторые сутки подряд держится на уровне 6,7%.За последние сутки в Москве выявлены рекордные 16 094 случая COVID-19, умерло 69 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 16 094 , выздоровело 3025, 69 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Предыдущий рекорд по новым случаям был зафиксирован в пятницу, когда было выявлено 15 987 случаев COVID. До этого максимум фиксировался в четверг, когда число заболевших перевалило за 11 тысяч - 11 557.
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769039562.html
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769038794.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769034974_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f8689b0fdbb83a002bb80cbc6db845c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:01 22.01.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 1077 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 16 094 случая заражения COVID-19, госпитализировали 1077 человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрачи-педиатры в "красной зоне" инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19
Врачи-педиатры в красной зоне инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врачи-педиатры в "красной зоне" инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 6,7% от числа заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве за сутки госпитализировано 6,7% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Медицинский сотрудник в отделении для больных COVID-19 клинической больницы Волгограда - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
11:38Распространение коронавируса
В 63 российских регионах выявили омикрон-штамм коронавируса
Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
"За сутки госпитализированы 1077 человек. На ИВЛ находятся 506 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3 025 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 920 971. Выявлено 16 094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций вторые сутки подряд держится на уровне 6,7%.
За последние сутки в Москве выявлены рекордные 16 094 случая COVID-19, умерло 69 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 16 094 , выздоровело 3025, 69 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Предыдущий рекорд по новым случаям был зафиксирован в пятницу, когда было выявлено 15 987 случаев COVID. До этого максимум фиксировался в четверг, когда число заболевших перевалило за 11 тысяч - 11 557.
Медицинский сотрудник заходит в красную зону для больных COVID-19 в клинической больнице Волгограда - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
11:33Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 9902 человека с COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"