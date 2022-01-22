https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769041413.html
В Москве за сутки госпитализировали 1077 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1077 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1077 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 6,7% от числа заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:01
2022-01-22T12:01
2022-01-22T12:01
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 6,7% от числа заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве за сутки госпитализировано 6,7% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем."За сутки госпитализированы 1077 человек. На ИВЛ находятся 506 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3 025 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 920 971. Выявлено 16 094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций вторые сутки подряд держится на уровне 6,7%.За последние сутки в Москве выявлены рекордные 16 094 случая COVID-19, умерло 69 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 16 094 , выздоровело 3025, 69 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Предыдущий рекорд по новым случаям был зафиксирован в пятницу, когда было выявлено 15 987 случаев COVID. До этого максимум фиксировался в четверг, когда число заболевших перевалило за 11 тысяч - 11 557.
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769039562.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 1077 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 16 094 случая заражения COVID-19, госпитализировали 1077 человек
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 6,7% от числа заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве за сутки госпитализировано 6,7% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон"
и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
"За сутки госпитализированы 1077 человек. На ИВЛ находятся 506 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3 025 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 920 971. Выявлено 16 094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций вторые сутки подряд держится на уровне 6,7%.
За последние сутки в Москве выявлены рекордные 16 094 случая COVID-19, умерло 69 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 16 094 , выздоровело 3025, 69 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Предыдущий рекорд по новым случаям был зафиксирован в пятницу, когда было выявлено 15 987 случаев COVID. До этого максимум фиксировался в четверг, когда число заболевших перевалило за 11 тысяч - 11 557.